Лето дает шанс

«Каникулы – это время отдыха, когда все должно быть в удовольствие, до сентября лучше забыть про учебу и осенью прийти в школу с новыми силами», – так говорили родители, воспитывавшие детей несколько десятилетий назад. Но современные мамы и папы готовы с ними поспорить! Лето – не только отличное время для отдыха, но и возможность наверстать все то, что было упущено за прошедший учебный год. Об этом наша беседа с директором центра развития «Образование без границ», кандидатом наук, Лилией Мусиной.

– Проект «Физико-математический квест. Наука для школьников» получил субсидию 345 тысяч рублей. Это уже вторая наша победа в конкурсе Фонда президентских грантов. В первый раз мы представили проект «Физика без границ» для способных школьников 7-8 классов (готовили их к олимпиадам, турнирам, особенно выделив практическую часть). На этом мы не остановились и в новом конкурсе, наша целевая аудитория – ученики шестых-седьмых классов. Целевая группа выбрана не случайно: изучение физики невозможно без фундаментальных знаний математики, первым делом выявляем, а затем восполняем пробелы в знаниях.

– Запросы поступают от родителей?

– Не только! Исследования, проведенные Высшей школой экономики показали, что в период пандемии у многих учеников сильно просели знания по школьной программе. Мы провели анализ по итогам прошлого проекта, в основном опираясь на отзывы тех родителей, чьи дети занимались у нас в прошлом учебном году, и физика стала для них любимым предметом. Кроме того, было выявлено, что дети гораздо лучше воспринимают игровую форму обучения.

– Что это за занятия?

– Мы подготовили квесты. Прежде, чем отправиться по станциям, и начать решать задачи, мы предлагаем участникам потренироваться. В первую очередь мы с ребятами вспоминаем правила и повторяем формулы. Проходя по станциям, ребята будут проводить эксперименты , решать занимательные нестандартные задачи по математике, собирать электрические цепи. Наши преподаватели составили авторские задачи. К примеру, замерить высоту и длину комнаты 10-сантиметровой линейкой. Сколько яблок необходимо для создания батарейки, чтобы зажечь светодиод? Таких заданий в школьной программе нет.

– Как записаться на квесты?

– Они начнут работать с 15 августа. Сначала апробируем квесты на детях, которые приедут к нам из районов Республики, а потом в течение учебного года будем проводить на постоянной основе по субботам. Наборы планируем каждую неделю по 25 человек. Привлечь детей из разных семей помогут партнеры проекта – «Общественная организация матери РБ» и Министерство науки и образования нашей Республики. Так, до конца декабря планируем охватить около 400-от детей. Оставить заявку можно на сайте: записаться на курс и выбрать направление – «Физико-математический квест Наука для школьников».

Кстати: Центр развития «Образование без границ» начал работу с 2013 года с курсов английского языка. С годами в перечне направлений подготовки появились: математика, физика, информатика, русский язык, химия, обществознание. На сегодняшний день центр тесно сотрудничает с НИУ «Высшая школа экономики» и Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Выпускники учатся в УГНТУ, МФТИ, МГУ, НИУ ВШЭ и других крупнейших вузах России.

Анна БЕССОНОВА.