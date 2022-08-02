Без сучка и задоринки

Завершился городской этап конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищного хозяйства» среди дворников. Представители шести районов (кроме Ленинского) выясняли, кто быстрее, а главное – качественнее способен привести в порядок доверенный ему участок.

«Ареной» для соревнований выступила территория возле домов 103, 105 и 107 по улице Интернациональной. Шесть дворников – победителей районных этапов сражались за звание лучшего в косьбе газонов, стрижке кустарников, санитарной уборке. Таким образом, участники должны были показать себя настоящими универсалами, умеющими обращаться как с триммером, так и с секатором или метлой. А ранее они продемонстрировали теоретические знания в рамках теста с вопросами, касающимися производства, инструкций, охраны труда и техники безопасности.

- Работник должен показать свое профессиональное мастерство, лучше всех управиться с тем, что он делает ежедневно, - отметил начальник отдела жилищного хозяйства МБУ УЖХ г. Уфы Андрей Бычков. - Победитель будет поощрен почетной грамотой, денежным вознаграждением. Это важно и с моральной точки зрения – все же занять призовое место по городу дорогого стоит и дает мотивацию к дальнейшей работе.

После того, как каждый дворник объявил о завершении работы, в дело вступает жюри, выставляя баллы. Контроль проходит под девизом: «Плох тот проверяющий, у которого нет замечаний». Скорость выполнения, конечно же, важна, но еще важнее качество – после той же стрижки не должно оставаться лишних веток и сучков.

- Немного волнуюсь, но чувствую поддержку родных стен – меня активно подбадривают коллеги, - поделилась дворник ЖЭУ № 25 Калининского района Татьяна Кузницева. – Из всех номинаций больше всего понравилась работа с триммером.

Затем организаторы вытряхивают собранный ранее мусор из мешков на дорогу – так начинается новое состязание, в ходе которого дворники должны полностью расчистить трассу.

За дело с энтузиазмом берется дебютантка конкурса - Ирина Набиуллина из ЖЭУ № 51 Советского района.

- Для меня участие в таком конкурсе – прежде всего возможность получить моральное удовлетворение, - сказала она. – Работаю я недавно, всего два года, поэтому не особо надеюсь на победу. Тем более, мне противостоят достойные соперники.

Ее – мать шестерых детей, за которыми нужен глаз да глаз, в профессии дворника привлек график – в частности, двухчасовые обеды.

- За это время я могу сходить домой, приготовить еду, посидеть с детьми, - говорит Ирина. - Возвращаюсь после смены я обычно уже к пяти часам.

По итогам всех этапов была заполнена турнирная таблица. Третье место занял Фархат Бекчанов из Орджоникидзевского района, второе – Татьяна Кузницева. Победителем же стала представительница Октябрьского района Римма Фахертдинова. Теперь лучшие дворники города отправятся на республиканский этап, который пройдет в Уфе 18 августа.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.