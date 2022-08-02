Универсальный солдат чистоты

Блеснув фарами, новенький «Урал-NEXT» остановился на обочине недалеко от Театра кукол. Открывший дверь водитель Ильгиз Дусалимов пригласил нас в салон. Новый поливомоечный автомобиль выглядел эффектно как внутри, так и снаружи!

Правда, попасть в него оказалось непросто: высокие колеса, посадка кабины, как у «КамАЗа». Взревев 320-сильным дизелем, огромная машина двинулась вперед. Это пополнение коммунальщики получили в свой автопарк совсем недавно.

- Основное назначение новичка – полив и мытье улиц. В жару водой остужаем асфальт, спасаем от разрушения. В зимних условиях машину еще не опробовали. Но оборудование позади кабины – съемное, вместо него будем ставить агрегат для рассыпания песка и соли, - рассказал водитель.

Сейчас «Урал» везет несколько больших емкостей с водой общим объемом в 10 кубометров. Рядом с ними расположен компактный гидравлический насос. Подающие воду концы находятся впереди, шоферы называют их «лягушками» - за схожесть с лапками земноводного.

- В день по городским улицам проезжаю от 80 до 100 километров, порой минуя пробки Хорошо, что другие водители чаще всего реагируют положительно. Да вы сейчас сами увидите!

Нажав на электронной панели несколько кнопок, он указал на пространство впереди. Спустя секунду там уже забили, пенясь, две мощных струи. Мощность их такова, что подними мы шланги вверх – и вода поднимется на добрых 10 метров.

Пыль и грязь с асфальта слетают в одно мгновение. А легковушки впереди притормаживают, подставляя бока под потоки воды. Кое-кто даже сигналит нам в знак благодарности.

На цифровом экране перед водителем – россыпь огоньков. Здесь отражается и датчик слежения «ГЛОНАСС», и данные по состоянию двигателя. Отдельно, в уголке, показания по расходу воды.

На городских улицах «Урал – NEXT» выглядит как бронеавтомобиль: массивный, габаритный. Такая ассоциация не случайна: это - настоящий внедорожник, который не боится грязи и полевых условий. Машина выполнена из современных эргономичных материалов с охранением всего лучшего от классического предшественника. Она получилась более комфортной и универсальной.

- На технику грех жаловаться. Кое-что, конечно, пришлось уже на месте доводить до ума. Но это обычное дело. С такой техникой можете быть уверенны: чистоту района мы обеспечим! – поделился шофер.

На службе новый «Урал» не один, у него есть машина-сменщик. Но работать на современном авто – гораздо приятнее. В том числе из-за хорошего качества электронного оснащения. Например, те же датчики спутниковой навигации раньше часто давали сбой: «останавливались» в одной точке на карте, пока машина ехала дальше. Теперь этих проблем нет.

- Обычно маршрут следования получаю с утра, перед выездом. Все строго контролируется, в том числе дистанционно: расход топлива, воды, выполнение полученного задания, - резюмировал Ильгиз Дусалимов.

Подъезжая к очередной остановке транспорта, он дал предупредительный сигнал, чтоб не облить стоящих пассажиров. Попрощались с новеньким «Урал – NEXT» и его водителем мы недалеко от Городского Дворца культуры. Но на этом его маршрут не закончился: Ильгиз Дусалимов отправился на заправку водяных баков.

Иван БЕГМА.

Фото автора.