Плотник, слесарь и электрик

Еще в начале июня стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников жилищных предприятий «Лучший по профессии». На производственной базе Демского УЖХ прошел

городской этап, победители которого представят Уфу уже на республиканском уровне.

– В последнее время рабочие профессии теряют популярность. Теперь модно сидеть в офисе. Но без простых рабочих рук невозможно создать комфортную жизнь. Для участников конкурс – это не только соревнование, но и стимул развиваться, – считает первый заместитель МБУ УЖХ города Раис Юмадилов.

Сегодня соревнуются сварщики, плотники, слесари-сантехники, электрики, кровельщики. Место состязаний выбрано не случайно: производственная база Демского УЖХ соответствует всем стандартам.

– Из года в год конкурс проходит здесь, поскольку созданы все условия. К тому же база одна из самых крупных и укомплектованных в городе, – говорит директор УЖХ Демского района Руслан Гилязов.

Для конкурса оборудовали рабочие места, предоставив материалы и инструменты. Первыми к работе приступают плотники – им предстоит смастерить по схеме лавочку.

– Изготавливали лестницы, табуреты. Изделия затем достанутся организаторам для использования в хозяйстве. Поэтому видите, как старается демский мастер? – говорит начальник отдела информации и по связям с населением Марат Аллаяров.

Но поблажек нет ни хозяевам, ни гостям – все должно соответствовать не только эстетическим нормам, но и технике безопасности. Например, один из мастеров только что получил большой минус, забыв надеть очки во время спиливания.

Плотник нашего района Раиль Хайдаров, в профессии уже более 35 лет. В ЖЭУ-91 устроился год назад, когда купил дом и вместе с семьей поселился здесь. За это время уже успел показать себя отзывчивым, безотказным работником. Во время обильных снегопадов и снег чистил, и в уборке дворов принимал участие. В состязании занял второе место, уступив лишь мастеру Калининского района.

А вот среди электриков уже который год лидерство держит Айнур Вафин.

– Я, можно сказать, в электрике начал разбираться раньше, чем научился читать, – говорит победитель. – Любил ходить на объекты с папой, который тоже работает электриком. Поэтому и выбрал эту профессию – каждый должен делать то, что хорошо знает и умеет.

Сегодня он собирал электрический щит автоматического ввода резерва и справился лучше всех.

– Необходимо проверить подтянутость проводов. Если зажаты слабо, со временем от нагрузки начинают плавиться, гореть. А это не только испорченная техника, но и может привести к пожару, – говорит инспектирующий Азат Ахметгареев.

Среди слесарей-сантехников первое место тоже у демчан – Андрей Тереньтев четко и аккуратно разобрал и собрал задвижку, которая устанавливается на трубопроводах горячего, холодного водоснабжения и отопления.

– Все должно соответствовать требованиям нормативов, иначе от его непрофессионализма пострадают жители, – говорит инспектирующий Ирек Арсланов. – Скорость тоже учитывается, ведь каждый слесарь в среднем в сутки обслуживает от пятидесяти до ста задвижек.

По итогам конкурса демчане порадовали результатами. Первые места у слесаря и электрика, второе – у плотника. А вот сварщик, кровельщик и дворник уступили конкурентам, заняв лишь пятые места. Что ж, будет над чем поработать, чтобы в следующем году взять реванш.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.