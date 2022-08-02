Здесь ты сам за себя

Житель Октябрьского района предприниматель Артем Малоземов День Военно-морского флота встречает с особой гордостью, ведь он служил на большом десантном корабле «Георгий Победоносец», О том, как проходила служба, с ним наша беседа.

- Как вы попали на флот?

- Спортом не занимался, кроме уроков физкультуры в школе, но вырос крепким. Я же деревенский, из Кушнаренковского района, у отца и индоутки, и гуси, и три коровы в придачу. Приходил домой с занятий и – сразу за работу. Поэтому в военкомате меня спросили: куда пойдешь, в ВДВ или в ВМФ? Так как высоты боюсь, то выбрал морфлот. И отправили меня в Североморск (это на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска). Попал на большой десантный корабль «Георгий Победоносец», который на тот момент находился в доке. Там мы с первых дней начали службу. Поначалу ремонтировали корабль, где-то недели две. Потом были пробные выходы в море.

- Что для вас показалось самым трудным на службе во флоте?

- Полярный день: было непривычно два месяца не видеть ночи вообще. Это когда еще в казармах были. А вот на корабле было комфортнее: там темно. Потом нас отправили в Балтийск на учения «Запад-2013» с белорусами. Наше задачей было «БМПешки» (боевые машины пехоты) высадить с воды, чтобы они десантировались, а там у них уже свои были стратегические задачи. А затем нас направили на юг, в Новороссийск. По пути мы заходили в Португалию на пару суток. Сказали, что это был первый случай, когда российский десантный корабль принимал португальский порт. Там мы запаслись водой, топливом.

- В чем заключались ваши обязанности?

- На самом деле, когда шел на корабль, вообще не понимал, что там можно делать. Думал: море, все на палубе, солнышко, все празднично, отлично. Но ничего подобного: когда судно находится в море, у всех свои обязанности. У меня, например, была должность минера. Десантный корабль несколько функций выполняет. Первая - транспортировка БМП или танков, вторая - сбрасывание мин в воду, чтобы контролировать локально подступы к берегу. Но так как боевых действий мы никаких не вели, то у меня даже не было материальной части. И поэтому я выполнял все работы подряд. Меня «писарем» записали, так как я в ладах с компьютером. В море постоянно отрабатывались тревоги. Мы отрабатывали задачу затопления корабля и поступления огня. Звучит тревога, все бегут и занимают свои боевые посты, каждый выполняет свою задачу. Все это у каждого моряка записано в книжке «Боевой номер».

- А как с кухней? Наверное, в рационе была одна рыба?

- Мы же не рыболовецкое судно. На корабле все по ГОСТу прописано. Но часто бывало, что что-то заканчивалось: как раз когда мы шли в Балтийск, у нас практически не оказалось провизии и питались мы гречкой на завтрак, обед и ужин. И еще, в отличие от сухопутных войск, моряки едят четыре раза в день. Есть еще вечерний чай. Когда мы ходили в море, сами хлеб пекли. Была даже вахтенная должность - пекарь, который всю ночь готовит хлеб на весь личный состав в 140 человек.

- Появился ли у вас настоящий друг-сослуживец?

- Да, конечно, парень из Краснодара. А вообще на корабле главное – дисциплина, так называемая вертикаль власти, субординация. Но дедовщины, в принципе не было. Наоборот, мы - срочники, сплотились и не позволяли контрактникам смотреть на нас свысока.

- Можно сказать, что армия – школа жизни?

- Здесь нет ни мамы с папой, ни родственников, там сам на себя полагаешься и учишься достойно жить в коллективе.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото из личного архива.