Требуется молодость!

Что «без труда не вынуть рыбку из пруда» уфимская молодежь хорошо знает, поэтому и пришла на фестиваль «ТрудFest». Местом встречи стал парк «Кашкадан», организовал мероприятие городской Комитет по делам молодежи.

На выбор были предложены вакансии ведущих уфимских организаций. В их числе - компании «Папа Гриль», «Ростелеком», а также сеть продуктовых магазинов «Байрам», «БашРТС». Участники узнали много нового и полезного о том, как трудоустроиться по окончании вузов и ссузов, о переквалификации. Работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, рассказали о плюсах и подводных камнях востребованных специальностей, зарплате. А у молодых людей, в том числе несовершеннолетних, появилась возможность найти подходящую работу или же подработку.

Сотрудник городского Центра содействия занятости Адэль Мусаллямова ознакомила всех желающих с базой актуальных вакансий постоянного и временного характера.

Спикером фестиваля выступил Сергей Максимов - психолог, бизнес-тренер, автор и ведущий программ неформального образования. Он поделился лайфхаками при трудоустройстве, а также советами при написании резюме и сопроводительного письма.

- Узнал о «ТрудFest» из соцсетей, интересует подходящая работа на «БашРТС», - делится 22-летний Руслан Галиев. – Я квалифицированный слесарь-ремонтник, после армии. Особого опыта нет, но говорят, что это не проблема: сначала стажировка, потом дадут наставника. Зарплата неплохая, очень хороший вариант!

- Мы – две подружки, окончили 8-й класс, собираемся подработать летом промоутерами, - пояснили Оксана Портнова и Адель Исламбекова. – Надоело просить деньги у родителей, хотим самостоятельности!

Заинтересовала молодых уфимцев стойка торговой компании «Байрам»,

- У нас востребованы продавцы–универсалы, грузчики, есть и офисные вакансии. Приглашаем на летнюю подработку студентов. В первую очередь, конечно, мы заинтересованы в продавцах: они работают как за кассой, так и на выкладке в торговом зале. Соискатели должны обладать такими деловыми качествами, как скорость, внимательность, стрессоустойчивость. Последнее особенно важно, ведь нужно находить общий язык с покупателями. Директор магазина присматривается к ним во время ознакомительной стажировки и отбирает лучших, - пояснила менеджер по персоналу Гульнара Басырова.

- Это первое наше мероприятие, они пройдут и на других площадках, - пояснила заместитель директора Центра содействия занятости молодежи города Ольга Садовникова. -

У нас есть база вакансий работодателей, которые не смогли участвовать сегодня. Требуются кадры на городское благоустройство, в химчистку. Со всей базой данных можно ознакомиться на сайте Центра содействия занятости молодежи и на ресурсе в телеграм-канале. Также ежедневно проводим консультации по подбору вакансий, формируем базу резюме соискателей, регулярно организовываем и принимаем участие в городских ярмарках вакансий.

Центру уже более 20 лет, он не только оказывает содействие занятости молодежи, но и занимается профессиональной ориентацией, предпринимательством, добровольческим движением и поддержкой инициатив, продвижением молодежных проектов. И помимо фестиваля вакансий в тот день прошла экологическая акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево -2022». С раннего утра организаторы вывозили собранную бумагу с предприятий столицы. Доверху груженые «газели» с аккуратно перевязанными ленточкой стопками книг, газетами и коробками - общими усилиями было собрано 4 тонны.

Вырученные средства от переработки вторсырья пойдут в помощь приюту для собак «Добрые руки». Деятельное участие в акции приняли администрация города, подростковый клуб «Дружба», объединение «Дети плюс», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.