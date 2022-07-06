По кольцу и далее

Детство Динара Сафина прошло в Нижегорородке, учился в 25-й школе, теперь вместе с детьми и супругой живет в Сипайлово, но малую родину не забывает. Приезжает навестить родителей, а заодно вдохнуть воздух детства и от души радуется происходящим здесь переменам.

Папа с мамой живут прямо у подножия горы, но узнав, что Саляма ремонтируют, решил доехать и посмотреть, как это делается, – поделился мужчина, которого мы встретили, выйдя из автобуса 74 маршрута.

Знаки, ограничивающие движение в связи с ремонтом дороги временно убрали, поскольку укладка первого слоя завершена, подрядная организация занята обустройством примыкающего к проезжей части пространства.

Немного прибавив газу, въезжают автомобилисты у Фанерно-плитного комбината со старого асфальта на новый, а мы ступаем на еще не успевший остыть тротуар. Под сенью зеленых крон, а местами под палящим солнцем ведет он нас к Деревенской Переправе. На углу с Ленинградской видим ожидающий погрузки «КамАЗ».

Площадка для установки контейнеров почти готова, покрыли ее асфальтной крошкой. Теперь осталось «заутюжить» катком, – рассказывает водитель большегруза. Михаил Шитиков за рулем более 35 лет, трудился в УГАП-1 компании «Башавторанс», в годы работы в «Рослесозащите» за рулем вездехода с установкой для опрыскивания деревьев объездил пол-Сибири.

Немного поодаль в унисон большому катку закатывает подходы к остановочной площадке его малый собрат. Им искусно маневрирует ветеран ООО «Промтехснаб СФ» Юрий Сергеев.

Наша работа зависит от погоды. Асфальт лучше укладывать в сухую и солнечную, но в 30-градусную жару, как сегодня, работать тяжело, – сетует мужчина.

Бригадой руководит мастер Сергей Дмитриев. На предприятии с 2012 года. Пришел на практику, когда учился в автотранспортном колледже, и принял решение вернуться после получения диплома дорожным рабочим.

Капитальный ремонт данного участка не проводился очень давно, он был весь разбит, а сейчас, хотя ремонт еще и не завершен, машины едут плавно. Лабораторный анализ вырубки показал, что асфальт качественный, – говорит Сергей.

Улица Саляма – одно из звеньев кольцевой автодороги Нижегородки. Ее ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На 720 метрах специалисты подрядной организации уже укрепили обочину, заасфальтировали остановочные карманы, обустроили тротуары. До конца лета им предстоит уложить второй слой асфальта и нанести разметку. Согласно муниципальному контракту, срок завершения работ - 31 августа. Чтобы кольцо замкнулось, после сдачи объекта останется отремонтировать улицы Рижскую, Благоварскую, Большую Шерстомойную и Силикатную.

Мария НИКОЛАЕВА.

Для справки: В Ленинском районе в нацпроект «Безопасные качественные дороги» также попала улица Деревенская Переправа. А самым масштабный объект по протяженности в Уфе – Затонское шоссе, где ремонтируемый участок от моста через Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков. Всего 8,5 км, он ни разу не ремонтировался после ввода в эксплуатацию (с 2011 года).