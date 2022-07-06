Мойдодыры улиц 

– Давление упало, надо подкачать, у меня на такие нюансы глаз наметан, – говорит водитель самосвала Николай Афанасьев, аккуратно заправляя в колесо насосную иглу. – 7,3 атмосферы, как доктор прописал!

Он работает здесь 14 лет, за руль машины сел давно и теперь с одного взгляда понимает, когда с ней что-то не так. А его водительский стаж почти полвека!

Проводив водителей на маршруты, начинается развоз маляров, газонокосильщиков, дворников. Среди них есть и совсем молодые люди – студенты, желающие подработать в

каникулы. Например, Марат Сайфуллин окончил колледж отраслевых технологий и, пока не устроился по специальности, решил не терять время и подработать. Сегодня ему поручили состричь ветки кустарников вдоль улицы Правды.

– Я – «жаворонок», поэтому ранние подъемы не утомляют, а вот на ночные дежурства выходить тяжело, но начальник молодых старается не тревожить, – говорит он.

С утра поступил звонок о том, что по улице Магистральной жительница жалуется на нескошенную траву у подъезда. Эта женщина – для работников МУБа личность известная. Если в ближайшие часы не отреагировать на заявку, хлопот не оберешься.

«Ямочники» сегодня работают на Демьяна Бедного – здесь уже много лет состояние дорог оставляет желать лучшего. Незначительные повреждения ремонтируют точечно, а более глубокие – методом нарезания больших карт. Так же на очереди улицы Правды от Новороссийской до Якуба Коласа, Грозненская, Левитана и Таллинская.

На Демьяна Бедного вовсю кипит работа: бригада частично ограничила проезд, компрессорами подготовила площадку. Как только приедет рециклер с сырьем, нагретым до 180 0 С, начнется процедура заливки.

В зоне ответственности Службы по благоустройству и помывка остановочных павильонов. Расима Нагимова протягивает шланг от «газика» с цистерной и машет водителю, чтобы включил подачу. Вода, хоть и холодная, но под давлением смывает всю осевшую пыль и грязь. Буквально через 15 минут серый до этого павильон блестит и отражает лучи солнца, ослепляя прохожих. Уже к вечеру все остановки блестят…

Одной цистерны на 8 «кубов» хватает почти на десяток павильонов. На территории района расположен 91 остановочный пункт общественного транспорта, но 19 из них – павильоны с торговыми объектами, за уборку которых отвечают владельцы и арендаторы. Остальные 72 – в обслуживании Службы по благоустройству.

Айлина АРСЛАНОВА.