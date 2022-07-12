Лето по-взрослому

Известный портал по поиску работы «SuperJob» провел исследование, согласно которому каждый шестой подросток сообщил о желании подрабатывать на летних каникулах. Уфимские школьники в возрасте 14-17 лет также стараются устроиться на временную вакансию.

Алисе и Артему повезло: подростки вошли в число участников проекта, который запустило Объединение подростковых клубов «Апельсин» с символичным названием «Территория дружбы». Ребята получили возможность официально трудоустроиться и заработать свою первую зарплату.

- Сумма небольшая – две тысячи рублей. Но это всего за восемь дней. Родители и родственники были очень горды, поздравляли «с почином» и желали удачи. Это очень классно! Мне кажется, что таких проектов должно быть больше, - говорит Алиса.

- Нам представили на выбор две профессии - художник-оформитель и педагог. Например, мы разрисовывали входные группы и стены холла в клубах «Легенда», «Апельсин» и «Союз». Идея заключалась в том, чтобы отразить тему дружбы народов и культурного наследия. На стенах появились узоры, орнаменты и флаги разных регионов России, - добавляет Артем.

На вопрос, куда же были потрачены кровные, ребята признаются, что финансы пошли на мелкие траты и лакомства.

- Наверное, свои первые заработанные деньги помнит каждый из нас. Я по направлению от школы участвовала в лагере труда и отдыха, где заработала символическую сумму, ее потратила на подарок маме на день рождения – купила вазу, кстати, она сохранилась, и мы бережем ее как память. Если серьезно, то занятость в свободное летнее время помогает мальчишкам и девчонкам понять, каким трудом достаются деньги. Это очень полезно для личностного роста, обретения жизненного опыта, - рассказывает куратор проекта, заместитель директора «Апельсина» Алена Жирнова.

Кстати, подобные проекты объединения регулярно занимают призовые места в конкурсе программ по организации временной занятости школьников и молодежи в летний период среди детских и подростковых клубов. В этом году «Территория дружбы» удостоена второго места и получила грант в размере 60 тысяч рублей. Все средства были направлены на зарплату участникам проекта. В нем приняли участие 14 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

- В чем преимущество проекта? Ребята оформляются по всем требованиям закона. Каждый год желающих так много, что даже приходится проводить конкурс. «Фронт работ» у них всегда разный: как-то мальчишки и девчонки мыли памятник в сквере 50-летия Победы, высаживали цветы. До пандемии часть несовершеннолетних по программам летней занятости работала инструкторами в выездных лагерях, - рассказывает Алена Леонидовна.

Она более 16 лет работает в сфере молодежной политики, из них в «Апельсине» - около 10. За это время являлась куратором более 40 крупных проектов – «Сделаем мир ярче», «Поможем, чем сможем», «ЭкоЛогика», «С пользой дела», «Чистые улицы», «Стоп вандал!», «Сказки-безопаски», «Новая жизнь старым вещам», «Апельсин промоушен» - все они получили гранты.

- Работая с детьми, получаешь невероятно мощный заряд, никакого дня сурка – каждый раз что-то новое и захватывающее. Мне как педагогу хочется видеть, как наши воспитанники растут и меняются. Мне нравится представлять, какими они станут в будущем, какую профессию выберут, – признается Алена Леонидовна.

…На постоянной основе в кружках, студиях и секциях «Апельсина» занимаются около 2000 детей. Плюс еще ребята, которые выбрали свободное посещение. Восемь волонтерских отрядов объединяют более 200 человек в возрасте от 14 лет. Вообще, подростковые клубы – не только школьники. К примеру, в объединении есть хорошо оборудованный швейный кружок, настоящий цех. Его с удовольствием посещают молодые мамы, которые учатся шить и конструировать одежду.

Альфия ИБРАГИМОВА.