И будет здесь цветочный сад

Каким быть Центральному парку культуры и отдыха имени М. Гафури и не затронет ли реконструкция с новой точечной застройкой лесопарковую зону? Такие вопросы были затронуты на общественном обсуждении в лицее №6. Наряду с неравнодушными жителями, в дискуссии приняли участие заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов, депутат Совета городского округа город Уфа Ирина Сухарева, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Тимур Мустаев, представители УСРДИС.



За реконструкцию, которая ориентировочно обойдется в 10 млн рублей, берется казанская фирма «Диалог/Урбан Планинг»: именно она выиграла тендер. О ключевых принципах формирования концепции преобразования парка рассказал ее руководитель Алмаз Валиуллин. По его словам, проект будут реализовывать с учетом таких критериев, как целостность, креативность, рациональность. Перечень работ может в себя включать как установку новых арт-объектов и озеленение, так и комплексное обновление.

Он оценил нынешнее состояние парка довольно критически:

- Здесь мы наблюдаем неэффективное использование пространства и конфликтующие между собой объекты на квадратный километр площади. Локации не связаны между собой и разрозненны, нет единой концепции.

Также Алмаз Анасович раскритиковал колесо обозрения, заявив, что «не понятно, как оно там оказалось», и устаревший физически и морально парк аттракционов.

Выступающие заметили, что их больше беспокоит, что на территории парка жарятся шашлыки, а также они хотели бы сохранить вековые деревья на территории в 17,5 гектаров.

В целом обсуждение прошло продуктивно. Участников разбили на группы, каждая из которых выступила со своими идеями будущих обновлений. В числе самых ярких – украшение парка цветочным садом.



Казанские архитекторы заметили, что переплачивать и делать заново никто не будет. Они разработают концепцию, исправив недоработки, проложив дополнительно тротуары, дорожки, установив освещение. Готовое решение планируют представить на суд жителей района через месяц, а проект – до конца января 2023 года.

- Мы – молодая семья с двумя детьми. Недавно в ипотеку приобрели рядом с парком квартиру, - делится Алия. – А почти каждый день приходим на прогулку с полугодовалой дочкой и пятилетним сыном. Он говорит: «Идем на Кашкадан, мне там очень нравится!» А я уже прикипела к нашему парку. Здесь есть укромные уголки с деревьями, можно и книгу почитать, пока дети резвятся. Очень хочется, чтобы и он ничем не уступал «Кашкадану». А пришли мы с супругом на обсуждение, чтобы убедиться, что реконструкция не затронет лесопарковую зону.

Ирина ШИПУНОВА.