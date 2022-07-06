Матур или Йешлек?

В начале июня был объявлен конкурс на новое название парка, находящегося в данный момент на реконструкции, когда каждый житель мог предложить свой вариант. На прошлой неделе объявили десять вариантов, больше всех подходящих центральному парку района.

Сейчас жители могут проголосовать за полюбившийся вариант. За четыре дня открытого голосования в опросе приняли участие более 600 человек.

Названия «Демский» и «Центральный» лидируют с большим отрывом – 294 и 274 соответственно. Необычные названия «Йешлек» и «Матур» – не очень популярны у демчан и набирают пока только 15 и 21 голос.

«Что означает «Матур»?, «Язык сломаешь, пока выговоришь «Йешлек», «Неплохо было бы назвать в честь какого-нибудь героя» – комментируют в социальных сетях ход опроса. Надо сказать, что один из вариантов как раз посвящен известному башкирскому генералу Минигали Шаймуратову.