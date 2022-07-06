Готов выполнить приказ

Добровольческий батальон имени Шаймуратова, сформированный для отправки на Украину, прибыл в войсковую часть в Алкино. По словам инициатора движения, руководителя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алика Камалетдинова, все военнослужащие подписали контракты и ждут отправки. В числе добровольцев – директор объединения молодежных клубов «Алые паруса» Эдуард Габдрахманов. Накануне отъезда он смог выкроить несколько минут для беседы с «УВ».

– В августе исполнится 5 лет, как вас назначили директором объединения. Под вашим крылом 12 клубов. Казалось бы, нужно готовиться к круглой дате, а вы добровольцем уезжаете на Украину. Что побудило принять такое решение?

С первых дней начала спецоперации слежу за событиями. Однозначно, что конфликт был спровоцирован. Не побоюсь назвать этих людей врагами, как по книжке Шарпа разыграли комбинацию «цветных революций». Они представляют реальную угрозу нашему государству. Мы должны остановить их. По-другому нельзя!

Занимаясь военно-патриотическим воспитанием, мы рассказываем нашим воспитанникам о любви к Родине, но слова нужно подтверждать поступками. На своих примерах показывать, как следует наводить порядок, бороться за справедливость. Поэтому 2 июля, выйдя в отпуск, в первый же день пошел в военкомат и попросился в батальон имени Шаймуратова. Я готов в трудное для страны время встать на ее защиту, как это сделал наш легендарный генерал, командовавший 112-ой Башкирской кавалерийской дивизией.

– Вы многодетный папа, дед. Как ваши близкие и коллеги отреагировали на ваше решение?

– Я держал свои планы в тайне вплоть до того, пока не прошел военно-врачебную комиссию, чтобы не волновать их, в случае если меня не признают годным. Рассказал только когда узнал дату прибытия в военкомат. Тогда же сообщил новость коллегам.

Близкие, конечно, переживают. У меня четыре дочки, старшей Насте 26, 11-летний сын Богдан, две внучки. Младшие дети пока не осознают всю серьезность ситуации, а взрослые иногда плачут. Я их прошу настроиться на позитив, объясняю, что есть люди, которые должны защищать страну. Супруга, как любой нормальный человек, тоже сильно волнуется, пыталась отговорить ехать, но вскоре поняла, что мои намерения очень серьезные, теперь вместе собираем вещи.

Вы уже прошли специальную подготовку или обучение?

– Еще нет, не считая военно-полевых сборов, куда вожу ребят и тренируюсь вместе с ними. Навыки, которым научился в спортивной роте, во время службы в органах внутренних дел, участия в оперативных мероприятиях в Чечне, сохранились. Восстанавливать их будем на боевом слаживании. Куда нас направят, пока не знаем. Все зависит от оперативной обстановки, но какой бы приказ ни поступил – будем его выполнять.

– Играет ли для вас роль вознаграждение?

– Для меня оно не сильно будет отличаться. Выплаты от республики – единовременное пособие в 200 тысяч рублей, конечно, в помощь, особенно, когда семья большая. Но их заморозят, и можно будет снять только через три месяца после заключения контракта.

– Не страшно?

– Не могу сказать «нет»! Конечно, выброс адреналина в кровь происходит в любых стрессовых ситуациях, даже перед схватками на соревнованиях, но мы должны уметь управлять своими эмоциями, не идти на поводу чувств и принимать адекватные взвешенные решения.

В завершение беседы мы пожелали Эдуарду Габдрахманову удачной командировки. В момент нашей встречи рядом с отцом были его старшая дочь и сын, которые будут ждать его возвращения и держать за него кулачки.

Справочно: Эдуард Габдрахманов – мастер спорта России по греко-римской борьбе, ветеран боевых действий, «Лучший работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан», награжден медалью МВД России «За отличие в службе», памятными медалями «90 лет МВД по РБ», «За укрепление боевого содружества», участник КТО на Северном Кавказе.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото из семейного архива