Память о доблести и боли

На площади перед мемориалом «Скорбящая мать» состоялся митинг, посвященный Дню памяти ветеранов боевых действий. участие в котором приняли военные, представители духовенства и общественности.

С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Госсобрания - Курултая РБ Салават Харасов.

- В этот памятный день повсюду проходят митинги, подобные нашему. Скажу так: куда бы Родина ни отправляла наших земляков. везде они выполняли свой воинский долг достойно! Эти традиции продолжаются и сегодня, когда парни из Башкортостана вступают в добровольческие батальоны имени Шаймуратова, - отметил он.

- Кто знает, что такое война – никогда не захочет видеть наши города разрушенными. Но мы понимаем, что страну нужно защищать. Таковы вызовы времени, - поделился своими мыслями участник первой Чеченской войны Ратмир Мухитов.

Больше всего на митинге было афганцев. Их песочного цвета форма бросалась в глаза еще издали. Так, рядовой Олег Заяц служил в разведроте 181 мотострелкового полка. Дислоцировалась часть в Кабуле, а воевала – почти по всему Афганистану.

- В моей роте служил Герой Советского Союза Николай Афиногенов. Правда, на пару лет раньше. Тогда война была другой: мы четко осознавали, кто враг и где он. Сегодня все иначе. Мы ведь и с ребятами из Украины вместе срочную служили. Теперь связи со многими из них нет, - рассказал бывший разведчик.

По словам военного комиссара РБ полковника Михаила Блажевича, только за последние 30 лет солдаты России участвовали в более чем 40 военных конфликтах.

- Конечно, этот отсчет нужно вести с окончания Великой Отечественной. Дальше были корейская и вьетнамская войны, конфликты на Ближнем Востоке, Афганистан, Чечня, Сирия… За каждым их этих географических названий – судьбы и жизни многих людей, - резюмировал он.

Иван БЕГМА.

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