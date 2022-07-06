Белая память

Аллея «Медицинской доблести» появится на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова и будет посвящена медикам, погибшим при исполнении своего служебного долга.

Протяженность объекта составляет 200 м, располагается на участке от улиц Кустарной до Мингажева. Здесь также планируется установить бюст Гумера Куватова, являющегося основоположником здравоохранения в республике. Помимо памятника медикам на аллее планируется установить скамейки и кардиодорожки.

— Территория представленного благоустройства имеет самый насыщенный трафик в данном больничном комплексе. Коридоры больниц и поликлиник не предназначены для огромных очередей посетителей, — рассказали в Центре городского дизайна. - Чтобы разгрузить узкие коридорные помещения, архитекторы предусмотрели установку множества различных скамеек и кресел — пациенты смогут выйти на улицу во время ожидания приема и подышать свежим воздухом. Для студентов БГМУ организуют зону лекций и презентаций. Со стороны улицы Кустарной возле СПИД-центра разместится амфитеатр. Здесь студенты смогут проводить лекции на свежем воздухе или просто морально отдохнуть от больничных стен.

Стелу «Подвиг медицинских работников в борьбе с COVID-19» разместят вблизи здания-достопримечательности — Губернской земской больницы. В дальнейшем в здании запланировано открытие небольшого музея, где посетители смогут провести время до приема, например в холодное время года.

На территории сохранится преимущественное большинство существующих деревьев, помимо этого будет обновлен газон и высажены новые растения, такие как калина, можжевельник казацкий, спирея серая, ирис, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, кровохлебка лекарственная и вейник остроцветковый.

В проекте предусмотрено новое освещение как вдоль самой аллеи, так и в остальной проектируемой части. Памятники также будут освещены специальной подсветкой.

Отметим, что решение о строительстве аллеи было принято на заседании городского Совета в ноябре 2021 года.

По словам главврача Республиканской клинической больницы Шамиля Булатова, денежные средства на возведение первой очереди уже были выделены правительством, поэтому строительство началось в начале лета.

Глава администрации района Илвир Нурдавлятов совместно с представителями подрядных организаций и коммунального сектора провел осмотр стройки, куда уже завезли материал для укладки тротуаров и прогулочных троп.

Также в ежедневном режиме идет работа в сквере Гвардейский имени Мугина Нагаева в микрорайоне Колгуевский. Строители уплотняют песок для последующей планировки пешеходных дорожек.

- Строительство идет полным ходом, согласно утвержденным графикам производства работ. Подрядные организации планируют закончить все работы в срок, - отметил Илвир Мадгатович.

Борис ЗИНОВ.