С точностью до микрона

В мае слесарь-инструментальщик ОДК-УМПО Ильнур Рахматуллин получил звание «Уфимский мастер». Такой чести он удостоен за победу в ноябре 2021 года в конкурсе профессионального мастерства в компетенции «Промышленная механика и монтаж».

Ильнура Рахматуллина с юного возраста отличала любовь к ручному труду, в 18 лет парень уже мог самостоятельно произвести капитальный ремонт двигателя. Отучился в автотранспортном колледже, получил опыт работы автомехаником. Но по-настоящему нашел свое призвание в ОДК-УМПО, где по достоинству оценили его техническое мышление.

Инструментальный цех, где трудится Рахматуллин, создает эталоны, по которым в дальнейшем изготавливаются детали авиадвигателей. Также здесь делают приборы для контроля и производства турбинных лопаток и мерительного инструмента. Изготовление эталона лопатки турбины считается одним из самых сложных процессов в двигателестроении. Эта работа требует микронной точности. В лекальном отделении повышенные требования к чистоте, ведь даже небольшое количество пыли, грязи или масла способно исказить результаты измерения.

Некоторые виды работ требуют применения специальных оптических приборов.

- В электронный микроскоп с 50-кратным увеличением, с которым я сейчас работаю, можно разглядеть отклонения с точностью до двух микрон, – говорит Рахматуллин.

Современная техника существенно увеличила скорость и качество работы слесаря-инструментальщика. Кстати, Ильнур уже несколько лет трудится на самоконтроле. Это признание высокого уровня его компетенций.

Молодой человек признается, что задания республиканского конкурса дались ему непросто. Например, на одном из этапов требовалось за ограниченное время из необработанной заготовки изготовить деталь, буквально «на глазок» соблюдая все необходимые параметры. И все же – победа!

Следующий этап в профессиональной карьере Рахматуллина ­- участие в конкурсе мастеров-наставников, намеченном на ноябрь этого года. Опыта для этого предостаточно: за 8 лет работы на участке он обучил своему ремеслу 6 человек.

- И. Рахматуллин несомненно показал себя высококвалифицированным и грамотным специалистом, которому по плечу задания практически любой сложности, - отмечает один из организаторов конкурса "Мастера Башкортостана", председатель РОБ Роспрофавиа Данил Корнеев. - Оценивая его уровень подготовки, нельзя не отметить качественный подход ОДК-УМПО к вопросам повышения квалификации и мастерства таких профессионалов своего дела, как Ильнур. Традиционное проведение конкурсов профмастерства на площадке объединения, несомненно, повышает престиж высококвалифицированного труда рабочих и пропагандирует их достижения.

Наиля Галямова.

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