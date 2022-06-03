Сказки «Венского леса»

Открытия нового детского сада по улице Менделеева уфимцы ждали давно: в ЖК «Венский лес» живет много молодых семей. Да и окрестный микрорайон нуждался в дополнительных местах для детей. Поэтому современный полностью оснащенный садик на 84 ребенка стал настоящим подарком.

Его администрации района преподнесло ООО «Специализированный застройщик «УнистройРегион-3»

Это произошло в рамках специально заключенного контракта. Говоря строго, полноценный запуск дошкольного учрежденияпроизойдет в сентябре. Но его техническое открытие показало: объект готов почти полностью.

- Как вы видите, вся коммерческая недвижимость, расположенная на первых этажах, находится с внешней стороны жилого комплекса. А основной выход садика и его игровая зона – внутри, в полностью защищенном пространстве, - рассказал директор предприятия Дмитрий Мельников.

Вместе с ним участие в открытии приняли заместитель главы администрации Уфы Кирилл Чистяков и глава Советского района города Рустем Рахматуллин. Первое, что они отметили – приятные цвета стен и качество отделки.

Светлый холл в пастельных тонах успокаивает, примерно так же оформлены и детские комнаты. Кроме миниатюрных столов, за которыми мальчишки и девчонки будут заниматься: они оранжевые. Такая цветовая гамма не удивительна: спокойные цвета расслабляют детскую психику. Яркие же, наоборот, делают ее активной.

- Разумеется, мы учитывали все пожелания местных жителей. Объект ориентирован преимущественно на них. В числе прочего, продуманы нюансы в плане доступа маломобильных граждан. В общей сложности для малышей организованы пять групп, - отметил Мельников.

Раздевалки, ванные и туалетные комнаты – все выполнено в строгом соответствии с санитарными нормами. Оснащению медицинского кабинета уделено особое внимание. Здесь можно проводить забор анализов, осматривать малышей, анализировать состояние.

Одна из «фишек» нового детского сада – гипоаллергенные экологичные материалы. Из них сделаны стены, шкафы, кровати и даже спортивные снаряды в комнате для физкультуры. О них стоит рассказать отдельно. Например, миниатюрный велотренажер идеально подходит по высоте для ребенка пяти-шести лет. Да и нагрузки на нем соответствующие. Так же устроена небольшая беговая дорожка. А прикрепленный к потолку канат снабжен специальным мягким матом. Даже здесь ребенку не грозит травма.

Перемещаясь дальше по коридору, обращаем внимание на датчики, расположенные под потолком. Это – новейшая противопожарная система. Рядом с дымовыми анализаторами находятся камеры видеонаблюдения. Сигнал с них выводится на пункт охраны, расположенный чуть дальше. Часть электронных глаз направлена на внутренние помещения, часть – на игровую площадку во дворе жилого комплекса. Комментируя это, представители застройщика подчеркнули: такую необходимость диктует время.

Следующим пунктом осмотра стал пищеблок. Современные высокотехнологичные плиты, пекарские шкафы, мойки, морозильники - такой оснащенности может позавидовать и шеф-повар крупного ресторана. Пространства хватает для перемещения между несколькими большими столами, что тоже плюс. Продукты не будут перемешиваться, как требуют нормы СанПиНа. При этом мощная система вытяжки обеспечит отсутствие дыма и жирового конденсата.

Настоящей изюминкой нового садика стала устроенная в нем прачечная. Это – принципиально новая деталь, не применявшаяся ранее. Однако заместитель главы администрации столицы Кирилл Чистяков выразил надежду, что она станет обязательной. Машинки с цифровым управлением быстро справятся с любыми пятнами, будь то спальный матрас или футболка.

- Мы надеемся, что этот детский сад будет постоянного типа. Он оснащен великолепным оборудованием, которое должно работать полноценно. Насколько мне известно, общая стоимость всех работ по строительству и монтажу составила около 90 млн рублей. Договор с застройщиком был заключен в прошлом году в рамках повышения социальной ответственности бизнеса. Такую практику мы будем внедрять и дальше, - рассказал он.

По его словам, сейчас подписаны все документы о передаче детского сада на баланс муниципалитета. Однако осталось еще пройти лицензирование и доукомплектование – например, постельным бельем. Первых посетителей детсад в ЖК «Венский лес» примет уже в сентябре.

Иван БЕГМА

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин поблагодарил администрацию города за содействие в передаче нового садика. Он отметил, что теперь удовлетворены многочисленные просьбы молодых семей. В общей сложности застройщик вложил в создание детсада около 90 млн рублей.