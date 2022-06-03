Дворики - национальные, выставка - ретро

Центральной площадкой праздничных мероприятий в районе традиционно стал парк Якутова. Прохладная погода не помешала торжествам, а уфимцев согревали зажигательные номера и улыбки артистов.

- Мы гордимся нашей Родиной, жители Советского района вносят достойный вклад в развитие родного края. В эти дни республика отмечает 268-летие нашего легендарного героя Салавата Юлаева, чье имя навсегда останется в благодарной памяти потомков, - поздравил уфимцев глава района Рустем Рахматуллин.

Депутат Госсобрания – Курултая РБ Салават Хусаинов и депутат Горсовета Уфы Айрат Шаммазов вручили паспорта юным жителям района – главный документ получили Аурелия Чеплакова, Егор Аюпов, Нелли Ситдикова, Лилия Волынец, Никита Кизяков, Артур Сарманаев, Карина Шарафутдинова, Милана Краснихина, Кирилл Бусыгин.

- Конечно, немного волновались. Но точно можем сказать: запомним этот день на всю жизнь, ведь теперь мы как взрослые должны отвечать за свои поступки, - признались ребята. Многие из них уже на следующей неделе отправятся на летний отдых – кто-то в загородные лагеря, а кто-то на дачу к бабушкам.

Яркие номера представили зрителям вокалисты Марат Гатауллин, Ризида Ахметшина, Рафис Мустахитдинов, квинтет «Дива», ансамбль «Ляйсан». А в танцевальном марафоне участвовали детский хореографический коллектив «Башмачок», студии «Destreza» и «Babydance». Но много чего интересного происходило и вдали от большой сцены. На центральной аллее парка Якутова действовали более 30 национальных двориков и 4 большие фотозоны, чтобы уфимцы могли сделать снимки на память. Их подготовили детские учреждения образования.

- Я сама родилась и выросла в Советском районе, с детства помню, как гуляли с родителями в парке Якутова, самое памятное и зрелищное – прокатиться на детской железной дороге. Это была награда за особые успехи и послушание. Очень рада, что традиция сохранилась, и современные дети также любят катание по парку на поезде. Сейчас проходили мимо, маленькие пассажиры махали нам, - поделилась впечатлениями одна из организаторов, методист отдела образования администрации района Наталья Иванова.

В парке Якутова развернулась выставка воспитанников Детской художественной школы №2. Экскурсоводом выступил член Союза художников России Флюр Исмагилов, который подписывается под псевдонимом Мишар Фельдери:

- В этом году наша художественная школа отметила юбилей. На выставке есть как работы самых маленьких ребят, мы называем их «подготовишки», так и творения выпускников.

Впечатляют картины Романа Акрамова «Праздники Башкортостана. Масленица», Элины Коробейниковой «Медовый край».

- Подобные выставки не только создают настроение, но и популяризируют художественную школу. Родители и ребята подходят и спрашивают об условиях поступления, записывают адрес, что не может не радовать, - отметил Флюр Сахиулович.

А осенью в Уфимской галерее на улице Революционной художественная школа планирует провести серию выставок, посвященных 450-летнему юбилею Уфы.

Немало зрителей традиционно собрала выставка ретро-автомобилей: по левую сторону от Вечного огня разместились грузовики военного времени, а справа – представительские машины.

Александр Боровик из музея «Ретро-Гаражъ» провел для нас экскурсию:

- Все узнают «ЗИС-5», знаменитую Катюшу, далее – «Урал ЗИС» обычной модификации, а дальше - с газогенераторной установкой, то есть автомобиль предназначался для работы двигатель «на дровах», без применения бензина. В Великую Отечественную их часто использовали в тылу. А здесь мы видим легендарную машину, во время войны ее называли фронтовой неотложкой. Очень много раненых перевезли на этом ГАЗ-55. И вы наверняка узнали его по кинофильму «Кавказская пленница».

Большую часть раритетных автомобилей приходится выкупать, а перед этим проводятся кропотливые поиски по всей стране.

- В основном изучаем специализированные сайты. Часть реставрационных работ выполняем своими силами, а часть – заказываем у специалистов, - пояснил Александр Боровик. Кстати, сам он всю жизнь проработал в транспортной области.

А вот свободное время любит проводить за рулем – свой минивэн оборудовал под небольшой дом на колесах и в отпуске путешествует по всей России – Карелия, Алтай, Краснодарский край и Крым, а также побывали в Казахстане и Грузии.

…По-настоящему жарко было на спортплощадке, где прошел конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях приняли участие 28 команд. Родители с детьми померились силами в комбинированной эстафете, прыжках в длину с места и в боулинге. Победителем стала семья Муртазиных из детского сада №277.

А самые отважные приняли участие в Открытом турнире по стрельбе из традиционного лука «Северные Амуры». Как известно, в Центре детского творчества «Глобус» действует одноименная секция по национальной стрельбе. Этот вид спорта очень полезен для здоровья: помогает не только отработать меткость, ловкость, но и помогает обрести ровную осанку. Заниматься в клубе могут дети от 10 лет и старше.

Первые места среди участников 7-9 лет заняли Зарина и Рамазан Зариповы, в группе 10-13 лет - Карина Давлетова и Ильсур Юсупов, а среди ребят 14-17 лет - Карина Магадеева и Тамъян Сабитов.

Альфия ИБРАГИМОВА.