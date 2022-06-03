День города на улице Ленина, ставшей на время пешеходной, начался с эффектного заплыва цветочного корабля. Программа праздника была насыщенной: вручение паспортов из рук главы республики Радия Хабирова, награждение призеров конкурса деревянной скульптуры «Форма изгиба», ярмарка мастеров.

Децибеллы звука, килограммы конфетти, километры серпантина сопровождали сухопутный корабль, ведомый артистами московского театра «Огненные люди». «Уфа, Уфа, Уфа» - звучал припев под электронный бит, а воздушные акробаты играли на гитаре на мачте. Особый восторг публики вызвали цветной дым, выстрелы конфетти с пушки «карнавабля». Театру почти двадцать лет, он известен во всем мире как один из флагманов карнавальных шествий, участвовал в закрытии церемонии Паралимпийских игр-2014 в Сочи, венецианских карнавалах.

- Нас объединяет огонь внутри, яркие искорки в глазах и пламенные сердца, - признался актер Гера Спичкин. - Улица — это лучшая театральная площадка. Здесь нет стен, действие не ограничено сценой, а зрителей может быть гораздо больше, чем в зале. Мы пробуждаем и оживляем пространство мостовых, бульваров и скверов.

На фестиваль уличных театров «Айдафест» приехали театральные коллективы со всей России, окунувшие зрителей в атмосферу карнавала. Завороженные, некоторые из горожан влились в парад театров и последовали за ними в Арт-Квадрат.

Свое искусство продемонстрировали и наши умельцы. На мастер-классах можно было постичь азы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. Дети играли с аниматорами, ретроавтомобили собрали любителей старины. Молодежь презентовала различные направления субкультур, современных танцев, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Азартной стала площадка, где состоялся открытый чемпионат города по мас-рестлингу, восходящий к истокам якутских народных игр.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил всех с Днем России и Днем города, вручил паспорта гражданина РФ школьникам Уфы. - Впервые за два года Уфа отмечает свой День города столь масштабно, - отметил он. - Через два года ее большой юбилей, столице исполнится 450 лет, она станет еще красивее. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, улыбок, уверенности. Мы постараемся сделать все, чтобы Уфа была самым красивым городом России.

Для отличников учебы получение паспорта стало символичной точкой отчсета во взрослую жизнь.

- Сегодня я счастлив, трудно выразить все чувства словами, - поделился ученик 47-й гимназии Егор Ушмаев. – Учусь на пятерки, участвую в олимпиадах. Люблю решать трудные задачки, поэтому хочу стать в будущем шахматистом.

Тимур Мухамадгалиев из лицея №11 одним из последних достижений считает сдачу нормативов на кандидата в мастера спорта. Он серьезно занимается греко-римской борьбой и видит себя профессиональным спортсменом.

… А на вернисаже лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба», победителей наградил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, перед этим поздравив всех с праздниками.

- Прекрасный день, и у нас столько различных мероприятий, к нам приехали гости со всей страны, – отметил он. – Самое главное, что у нас есть, – это наши люди, уфимцы, юные горожане. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, любить наш город, заботиться о нем и заниматься созиданием на благо нашего светлого будущего.

Зиля БАДРИЕВА.