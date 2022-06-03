Кто хозяин улицы?

Подведены итоги районного этапа конкурса «Лучший председатель уличного комитета», реализуемого Башкирской региональной общественной организацией «Ассоциация собственников жилья Республики Башкортостан», учрежденный в прошлом году после победы в конкурсе на грантыглавы администрации города.

– Быть председателем уличного комитета – задача не из легких. Конкурс доказал: в нашем частном секторе проживают горожане с активной гражданской позицией и неравнодушные к облику района. Всего изъявили желание участвовать в конкурсе на звание лучшего председателя уличного комитета более десятка человек, – говорит первый заместитель главы администрации района Альфис Гареев.

Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: наличие плана на текущий год, вклад в содержание мест общего пользования, участие в городских социально значимых проектах, содержание фасадов домов, а также взаимодействие с участковыми и Центром общественной безопасности.

– Принято считать, что частный сектор – это скрытая от глаз территория, там не так много людей, как во дворе МКД, соответственно, больше и возможности для нехороших дел. Поэтому один из главных критериев для участия в конкурсе – сотрудничество с ЦОБ, – объясняет начальник отдела по связям с общественностью администрации района Эльмира Близнюк.

Обратили внимание и на состояние улиц. Отметили те, где убранная, ухоженная и облагороженная личная территория плавно выходит за забор: на клумбах у дороги благоухают цветы, на постриженных кустах щебечут птицы, а тропинки, заезды выложены брусчаткой. Именно так выглядит улица Раевская, где проживает победительница.

– Работаю в сфере бьюти-индустрии, а потому красота у меня в крови. Выбрала жизнь в частном секторе потому, что тут есть свое пространство, где можно дать волю творчеству, выращивать цветы, разбивать клумбы, – говорит Ольга Рябова.

Ее инициативу поддержали и соседи. В этом году они попали в программу реализации программы поддержки местных инициатив. Планируют обновить детскую игровую площадку, а также установить новые элементы.

– Для меня, как хозяйке многодетной семьи, это очень важно, ведь чем больше пространства для игры, тем больше развивается их фантазия ребятишек, тем счастливее они будут, – говорит Ольга.

Аккуратностью и убранством отличились и улицы Новороссийская, Правды, Грозненская и переулки Рузаевский, Краснодарский, П. Морозова под председательством Леонида Клецова и улица Чебоксарская под руководством Азата Гайсина.

В рамках конкурса в номинации «Лучший частный дом района», победителем стал собственник территории по улице Павлика Морозова, 31 Урал Ишмаков. Он своими руками украсил резьбой дом, ворота и строения на приусадебном участке и превратил его в настоящую сказку.

– Необычный конкурс. Сначала сомневался стоит ли, но потом решился. Несколько лет ушло, чтобы все это создать, а теперь остается только поддерживать этот уют и красоту, – говорит умелец.

Алина ГАРИПОВА.