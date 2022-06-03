Совсем скоро у жителей Инорса появится новое место притяжения. Территория заметно облагородится: озеро Теплое будет капитально вычищено, появится инфраструктура для детей – площадки, игровые зоны. Для любителей активного образа жизни здесь организуют велодорожки, трассу для лыжников, спортивные и прогулочные зоны. Что о благоустройстве думают горожане?

Сергей Бубличенко, депутат городского Совета Уфы:

- Большая, перспективная, но пока необустроенная территория, примыкающая к озеру Теплое и улице Мушникова, получит второе рождение. Жители Инорса заслужили иметь, что называется, «под боком» место отдыха, куда можно прийти с семьей в часы досуга и хорошо провести время. Будет обустроена береговая зона Теплого, а также территория вдоль бульвара Баландина. Здесь создадут инфраструктуру на любой сезон. Важно, что все объекты будут оборудованы для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

Алсу Миназова, российская каноистка-слаломистка:

- Мы так долго ждали появления комплекса сооружений для гребного слалома, около 20 лет, и очень надеемся выйти на старт высоких соревнований на трассе в родной Уфе. Строящийся канал - уникальный. Там будет течь теплая вода, поскольку он соединит озеро Теплое и реку Уфу. Это позволит тренироваться практически круглый год.

Надежда Казакова, старшая по дому 10/1 по улице Ферина:

- Я за то, чтобы сохранить природу. Хотелось бы обратить внимание на зону водопада. Если ее оформить, то она может стать главной достопримечательностью микрорайона. Еще один акцент важно сделать на спорте. Все любят играть на пляже. Нужно определить место для этого. Отдельно - зона для малышей. Часто вижу, как во время купания родителей дети остаются без присмотра. Безопасность на воде превыше всего!

Георгий Иванов, житель дома №7/3 по улице Мушникова:

- Очень рад, что рабочие наконец-то приступили к работам и уже обеспокоен состоянием территории после их окончания. В микрорайоне живу 25 лет, из них 15 – у озера. Считаю, что необходимо установить круглосуточное патрулирование территории, а также видеонаблюдение. Как правило, это снижает число случаев вандализма, нападений. Люди будут знать, что их видят, и печальная статистика пойдет на спад.

Мария АПКАРИМОВА.



