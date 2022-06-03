Большая перемена

В Уфе полным ходом идет подготовка к 450-летнему юбилею. Один из крупных объектов, который приурочен к предстоящей дате – реконструкция гимназии № 115.

Глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин провел рабочее совещание с представителями заказчика и подрядчиков, обсудил с участниками этапы строительства.

Гимназия обновляется в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня в учебных кабинетах трудятся бригады рабочих, а в школьном дворе – грохочет строительная техника. Всего на модернизацию направлено более 600 млн рублей.

- Во-первых, сохраняется существующее здание, во-вторых, строится несколько новых корпусов. Учитывая запланированные сроки ввода в эксплуатацию - конец 2022 года, предстоит колоссальный объем работ. Совместными усилиями мы справимся с этой задачей, - заверяют строители.

- Школу построили еще в 1967 году. Комплексное обследование показало износ здания около 80%, и было принято решение о проведении реконструкции. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. По итогам конкурсных процедур в декабре прошлого года определен генподрядчик – ООО «Строительное управление №1», - сообщили в Минстрое РБ.

- По состоянию на конец мая в секции «Г» идет бетонирование плит перекрытий, в «Б» - лестницы, в «В» - кладка стен, в «Д» - облицовка фасада, а также разработка траншеи ливневой канализации, монтаж трубопровода водоснабжения и устройство стяжки полов в секции «А», - комментирует Рустем Наилевич.

Вернувшиеся сюда ученики родные стены узнают с трудом. В соответствии с проектом вместимость учебного заведения увеличится до 1 225 мест, а всего в гимназии будет 49 кабинетов. Техническим заданием также предусмотрены актовый зал с эстрадой, два спортзала, медицинский блок, библиотека с читальным залом.

В классах установят интерактивные доски, в кабинетах химии - необходимое оборудование. В гимназии создадут условия для обучения маломобильных школьников: в здании будут специальные подъемники и лифт.

Также в ходе реконструкции обновят уличные спортивные сооружения (прямые и круговые беговые дорожки с прыжковой ямой, площадки для ГТО, мини-футбола, баскетбола, волейбола и других подвижных игр с безопасным современным покрытием) и установят детское спортивное оборудование.

Рамиль АХТЯМОВ.