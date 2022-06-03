Парковый апгрейд

«Наконец-то будет достойный парк», «Ура, ждем с нетерпением обновлений», «Придет конец колдобинам на дорожках и устаревшим аттракционам», «Про колясочников тоже не забудьте»…

Такими сообщениями заполнились соцсети с началом реконструкции центрального (и, если не считать различные скверы, единственного) парка района. Мы узнали, как здесь идут работы.

– По плану проектировщиков в парке будет отражена культурная и историческая идентичность: это – район железнодорожников, а еще наша гордость, давшая название району – река Дема. Вот этими образами и вдохновлялись архитекторы. Большая часть уже сформированных зон будет сохранена, благоустроена и улучшена, – говорит глава администрации района Айдар Базгудинов. – Предусмотрена территория для стритбола, уличный воркаут, событийная площадь. Не забыли и про безбарьерную среду.

Парк открыт с 1950 года. Вначале действовал как сад, окруженный естественной рощей, работали кинотеатр и танцплощадка. В настоящее время он является самым популярным местом отдыха, ярмарок выходного дня, семейных прогулок у горожан разного возраста.

Но это не только прекрасное место для досуга, но и центр праздников, активностей сообществ. Раньше демчане довольствовались сценой 1990-х годов постройки с протекающей крышей и выцветшим баннером. Сейчас здесь планируется возвести современную событийную площадку с новой сценой.

Большинство активностей было рассчитано на детей: это аттракционы и игровые площадки. Но сегодняшним запросам местных жителей парк соответствовать перестал.

– Каждый год перед открытием сезона мы проверяли техническое состояние аттракционов. Где надо – чинили, докупали запчасти, красили. Многие из них не получали разрешения на эксплуатацию и закрывались, – говорит главный инженер Дмитрий Агашков.

К осени появится отдельная зона и под аттракционы, также найдутся места под павильоны для кафе, проката и других сервисов, к которым будут подключаться арендаторы. Оборудуют тихую зону для прогулок и отдыха с новыми дорожками и скамейками. На детской площадке откроют четыре зоны для детей разного возраста.

– Район, как в целом и весь город, пока мало приспособлен для инвалидов – безбарьерная среда, так популяризируемая в последнее время, больше остается только на словах. Раньше гуляли в сквере 112-й Башкавдивизии или перед «Орионом», так как там дорожки более благоустроены, – говорит мама ребенка-инвалида Регина Гарифуллина. – Хорошо, что этот вопрос теперь решится в центральном парке.

Будет сохранена основная часть деревьев. Вырубка коснется лишь тех, у которых на стволах и дуплах имеются значительные повреждения.

– Любой парк – живая система. Приходится что-то вырубать, досаживать, изменять – это неизбежно. Санитарные меры позволят использовать территорию эффективнее, а на месте больных деревьев посадим другие саженцы, – говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района Руслан Фахрутдинов.

На сегодняшний день подрядчик ООО «Уралагротехсервис» завершает работу по демонтажу старых покрытий и приступает к планировке территории. За ходом реконструкции пристально следят не только архитекторы-проектировщики и специалисты районной администрации, но и жители.

Алина ГАРИПОВА.