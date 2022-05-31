В микрорайоне Яркий живут особенные люди – жизнерадостные, позитивные, энергичные и активные. Они самостоятельно организовывают субботники, широко отмечают праздники, проводят различные фестивали. В этот раз лето они встречают фестивалем «Яркие люди».

– Проводим уже во второй раз, в прошлом году было скромнее, поэтому о мероприятии мало кто успел узнать, но сейчас провели широкую рекламную кампанию и как результат: яблоку негде упасть, – говорит организатор фестиваля, председатель одного из МКД в микрорайоне Ильнур Асадуллин.

Каждый в юном возрасте имел любимое занятие: пение, танцы, файер-шоу, руковделие. Но со временем житейские хлопоты отодвигают их на второй план. Это и было взято за основу фестиваля – чтобы взрослые вспомнили детские увлечения, показали пример, а подрастающее поколение училось преодолевать стеснение.

– Необходимо привлечь внимание общественности к творческим достижениям и успехам жителей, чтобы яркие, самобытные таланты не пропадали и получали возможность проявить себя, – говорит Ильнур.

Также это является площадкой для знакомства, общения, обмена опытом. Познакомиться с демскими самородками пришли депутат Государственной Думы Павел Качкаев, председатель Горсовета Марат Васимов, вице-мэр Денис Ганиев, депутат Владимир Якин и многие другие общественные деятели.

– Отрадно, что этот праздник расширяет масштабы и становится городским, собирая одаренных жителей Уфы. Такие праздники нужны городу, будем надеяться, что это станет доброй традицией и продолжится в дальнейшем, – сказал Павел Качкаев, награждая активных жителей и социальных предпринимателей микрорайона.

Концертная программа состояла из двух частей. В первой выступили юные артисты.

– Дочь очень любит петь. Еще разговаривать не умела, но в такт аккомпанировала исполнителям «Муз-ТВ». Любит песни Ольги Бузовой. В детском саду ни один утренник не проходит без ее участия, но хотелось попробовать и на публике. А куда пойти пятилетней девочке, чтобы себя показать? Этот фестиваль – отличная возможность. Теперь она может похвастаться тем, что пела для всего города, – говорит мама пятилетней Азалии Евгения Бурасова.

Детская непосредственность, артистизм и обаяние не оставляли никого равнодушным и вызывали всеобщий восторг и умиление. Во второй части концерта свои выступления подарили уже взрослые исполнители.

Помимо этого для посетителей работали тематические локации, фотозоны, желающие могли принять участие в мастер-классах, спортивных играх и конкурсах, работала уютная зона фудкорта.

Айлина АРСЛАНОВА.