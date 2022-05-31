Талантливым и креативным

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Проходил он по 15 номинациям, всего поступило 14 тысяч заявок со всех регионов страны. Победителями признаны 1063 проекта на общую сумму почти 900 млн рублей. И три из них - уфимских.

Педагог дополнительного образования ОКДПМ «Апельсин» Артем Газимуллин уже более пяти лет ведет творческое объединение молодежи «Другие миры». Вместе с воспитанниками они создают мини-фильмы.

- В основном это работы социальной направленности, например, ролик-предостережение для родителей о том, как опасно оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами. Или о чистоте на улицах нашего города. Ребята часто принимают участие в субботниках и акциях по сбору мусора, - пояснила директор объединения Ольга Спирина.

Артем Газимуллин с проектом «Творческое и образовательное пространство Моя киностудия» выиграл грант на сумму 1 350 000 рублей. Средства направят на покупку профессиональной аппаратуры и обучение ребят азам производства фильмов. Юные режиссеры научатся писать сценарий, взаимодействовать с актерами, снимать и монтировать, работать со звуком.

- Стоит отметить, что Артем не в первый раз становится победителем в грантовых конкурсах. До этого удалось приобрести квадрокоптер для зрелищных съемок с воздуха, - пояснила Ольга Константиновна.

Педагог дополнительного образования Объединения «Апельсин» Ильнур Курбанов выиграл грант на сумму 800 000 рублей с проектом «Говорят ожившие герои».

Ильнур с ребятами организовывает поисковые экспедиции на раскопки в Ленинградскую область, а также по следам участников Сталинградской битвы. При Военно-патриотическом клубе «Тропа» организован музей из находок ребят. Особую ценность представляют шесть именных медальонов солдат из Башкортостана. Опасные находки (снаряды и гранаты) поисковики передают саперам.

В этом году состоится очередная экспедиция – в сентябре ребята снова отправятся в Волгоградскую область. Также в рамках гранта планируется снимать ролики от имени героев Великой Отечественной воны, рассказывать об их подвигах. Эти фильмы будут показаны на уроках мужества.

Среди победителей – заместитель директора ЦДДТ «Тамыр» Наталья Андреева. Ее проект «Творческое пространство «Дом «№16» выиграл 700 000 рублей.

- Грант направим на создание открытой полифункциональной площадки, на ее территории планируется реализовывать инициативы молодёжи до 35 лет. Резидентами пространства станут действующие творческие коллективы и новички, прошедшие конкурсный отбор, - пояснила директор центра «Тамыр» Марина Таран. – В течение года будут проходить индивидуальные занятия и мастер-классы, занятия в творческих студиях и клубах (вторая половина дня, по расписанию), в выходные - арт-события, выставки, уличные мероприятия, а в летнее время - творческие смены, форумы, фестивали, экскурсии.

Всего проект позволит вовлечь в творческую деятельность 500 юношей и девушек.

Альфия ИБРАГИМОВА.