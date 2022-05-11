Завершается учебный год. Для преподавателей и учащихся детской музыкальной школы №15 он был полон ярких событий, новых впечатлений и открытий.

Дети и педагоги активно участвовали в олимпиадах, концертах, фестивалях и конкурсах, где добились отличных результатов. Особо хочется отметить успехи юных музыкантов.

На международном конкурсе исполнительского искусства «Lа maschera veneziana», который проходил в Италии, Булат Мишаров занял I место. В еще одном международном конкурсе инструментального исполнительства «Живая музыка» Егор Ильясов и Кира Носенко стали лауреатами I степени. Таких же успехов на Всероссийском конкурсе для детей и взрослых «В мире прекрасного» добился Вильдан Хурматуллин, а на Всероссийском музыкальном конкурсе «Инструментальное творчество» - Егор Ильясов и Элиза Хажеева.

На всероссийском конкурсе молодых исполнителей на баяне, гармонике и аккордеоне «Пан Баян» Вильдан Хурматуллин удостоился диплома I степени. В номинации «Ансамбль» его получили Булат и Азалия Юнусовы. Еще одна большая победа у Радмира Якупова, завоевавшего Гран-при Всероссийского конкурса музыкального творчества «Золотая нота». И это далеко не полный список побед учащихся ДМШ №15.

Булат Мишаров принял участие в концерте баянистов- профессионалов, прошедшем в Уфимской Академии искусств им З. Исмагилова. Его выступление имело огромный успех. Аплодисменты не смолкали, и юному виртуозу даже пришлось играть на бис. Булат был самым юным участником этого концерта, ведь в мероприятиях такого уровня принимают участие студенты и взрослые педагоги-исполнители.

- Достижение поставленных задач невозможно без команды единомышленников. Очень важно ставить в основу всего уважение и доброжелательное отношение коллег к детям и друг к другу. Работа педагогов чрезвычайно важна. Мы формируем в детях нравственность и учим их мыслить творчески. Человек, занимающийся музыкой, по-другому воспринимает окружающий мир. Он тоньше чувствует, сопереживает. Музыкальная школа - помощник в воспитании детей. Она не только развивает нравственно и духовно, но и дисциплинирует, - считает директор ДМШ №15 Айнур Искандаров.

На сегодняшний день в музыкальной школе трудятся 14 педагогов, семь из которых имеют высшую квалификационную категорию. Есть и молодые специалисты. Многие из них не только замечательные учителя, но и профессиональные музыканты-исполнители. Они принимают непосредственное и активное участие во многих музыкальных конкурсах, фестивалях и выездных мероприятиях на районном, городском, республиканском и международном уровне.

Занятия ведутся по десяти направлениям. Педагоги обучают игре на домре, думбыре, гитаре, фортепиано, баяне, аккордеоне, курае, скрипке. В этом году открылись классы кыл-кубыза и академического вокала.

Светлана ГРУЗДОВА.