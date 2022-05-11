Рыбок ждет переселение

Небольшой водоем в дальнем углу парка «Волна» – своеобразная изюминка, островок живой природы, особый шарм которому придают обитатели: лягушки и прилетающие временами утки. Однако на сегодняшний день данная территория выбивается из преобразившегося за последнюю пятилетку общественного пространства.

По словам жителей ближайших домов, на минувшей неделе производственный шум начал доноситься и отсюда. На берег малого озера завезли специализированную технику и приступили к осушению.

– Пока мы больше заняты подготовкой площадки: завозим оборудование, устанавливаем ограждение – это обязательная мера при проведении земляных работ. Параллельно приступили к осушению котлована. При откачке со скоростью 700 литров в минуту удалось снизить уровень воды на один метр, однако в процессе работ выяснилось, что имеющейся длины шлангов недостаточно, необходимо нарастить дополнительные секции, пришлось взять паузу, – сообщила руководитель подрядной организации Нелля Майорова.

Положительные изменения в парке начались в 2018 году благодаря местным жителям, которые активно поддержали любимое место отдыха на рейтинговом голосовании – оно попало в программу «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Теперь «Волну» не узнать! В рамках первого и второго этапа работ между деревьями обустроили тротуары, велодорожку с тропой здоровья. На центральной аллее уложили брусчатку. Отремонтировали мемориал воинам-десантникам. Построили детский городок, скейт-парк, воркаут-площадку, хоккейную коробку, зону сцены. Установили более 70 камер видеонаблюдения, скамейки и дополнительное освещение. В 2020-м приступили к реализации грандиозного проекта – созданию озера площадью более 7 тысяч квадратных метров. Карстовый провал

засыпали бетонным бутом, осушили болото, по всему периметру сделали глиняный замок. Дно обложили гидроизоляционным материалом, сверху засыпали слоями грунта и песка. Чтобы отдыхающие могли любоваться зеркальной гладью, водоем обрамили лиственничным настилом, построили два пешеходных мостика, ведущих на противоположный берег, где одновременно велись работы по созданию амфитеатра.

Несмотря на то, что площадь малого озера (3200 кв.м) уступает большому почти в два раза, его реконструкция – задача не менее ответственная.

– При благоустройстве водного объекта мы максимально сохраним экосистему, – написал в социальных сетях, побывав на месте работ, глава администрации района Олег Котов.

– Воду перекачаем в большое озеро, до заполнения проектного уровня. Рыбок переведем туда же. Деревья тоже сохраним максимально, – пояснила Нелля Майорова.

В рамках проекта запланирована очистка дна котлована от ила и берега от поросли, монтаж гидроизоляционного экрана, водопровода и отведения, укрепление берега, обустройство площадки из террасной доски, систем видеонаблюдения.

Корзинка: Финансирование объекта ведется в рамках постановления правительства РБ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на благоустройство городских общественных территорий» от 2 августа 2019 года N 476.

Мария НИКОЛАЕВА.