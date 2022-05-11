За качество отвечаем!

Их работа трудна, но в то же время, как правило, незаметна. Представителей этой сферы всегда не хватает: на рынке труда коммунальные работники – самые востребованные. О том, чем живет организация, обслуживающая большинство многоквартирных домов района – Управление жилищного хозяйства, рассказал директор предприятия Фильзинат Хусаинов.

– В обслуживании УЖХ 245 многоквартирных домов, в арсенале 8 единиц спецтехники, в штате и по договорам работают около трехсот человек. Общая площадь домов под нашим управлением более 740 кв. м., площадь обслуживаемой придомовой территории – порядка 730 кв. м. Жилищный фонд обслуживают три жилищно-эксплуатационных участка, это – «ЖилСервис+», ЖЭУ-63+» и «УЖХ Дема». Их задача – содержание и ремонт общего имущества МКД, обеспечение комфортных и безопасных условий для собственников.

– Какова структура организации, что из себя представляет само предприятие?

– Помимо административно-управленческого персонала есть отдел технической эксплуатации жилья, специалисты по работе с населением, юристы ведут работу с должниками. Важное звено в нашей структуре – аварийно-диспетчерская служба. Это круглосуточная работа нескольких электриков, слесарей и сантехников. Их задача не просто приехать и перекрыть стояк, а устранить проблему и обеспечить комфорт. Есть так называемая бригада «общестрой», это дворники, кровельщики, плотники, сварщики, плиточники, разнорабочие. Также имеются бригада маляров, ответственные (мастера) за клининг (уборка подъездов и придомовой территории).

– Наиболее приоритетные отрасли в работе предприятия?

– Самое главное для нас – качество предоставляемых услуг. Важна также безопасность, четкость работы уже существующих систем. Необходимо сделать так, чтобы со стороны клиентов было как можно меньше вопросов. Каждый дом, каждая квартира, каждый человек важен как заказчик, который по факту дает нам работу.

– Немного расскажите о ваших сотрудниках.

– В жилищно-коммунальном хозяйстве работают только трудоголики. Возьмем дворника – в 6 утра надо уже приступить к очистке, чтобы к 8.00 все было чисто. Безусловно, среди новичков попадаются и временные, и нерадивые, но такие не задерживаются. Многие работают десятки лет, семьями. Ежегодно принимают участие в конкурсах и признаются лучшими в городе, республике. Например, механизаторы Рамиль Мазитов, Ханиф Искандаров, машинист экскаватора-погрузчика Фаяз Гареев, электрик Айнур Вафин, электрогазосварщик Сергей Шухтуев, слесарь-сантехник Андрей Терентьев, дворник Регина Исхакова.

– Какие результаты в улучшении городской среды можете отметить?

– В рамках реализации программы «Башкирские дворики» за 2019-2020 годы был проведен ремонт 4 дворовых территорий, затронувший 17 МКД. В 2021 году выполнено комплексное благоустройство одного объекта, с охватом четырех многоэтажных домов. Благодаря этому около 8 тыс. жителей получили современную зону отдыха, благоустроенный двор и комфортное пространство. В этом году начали работу в четырех дворах с охватом 13 домов.

Вместе с дворами обновляются и подъезды – за три года благодаря реализации республиканской программы комплексного ремонта реконструировано 177. Активно сотрудничаем с Региональным оператором: в 2021 году в 24 домах осуществлен капитальный ремонт общедомового имущества на общую сумму более 108 млн. руб., а в этом году планов еще больше: 36 домов на сумму более 257 млн.

Много сил и средств потрачено на подготовку к зиме, и как результат – холода прошли без заметных аварий, да и техника находится в исправном состоянии. Хорошо отработали аварийные службы, дворники, линейный персонал. К уборке снега привлекались и слесари, и кровельщики, и плотники, поэтому снегопад никаких трудностей не вызывал, все убирали в считанные часы.

– Можно сказать, что на вашем предприятии все отлажено, работа выстроена и все идет своим чередом?

– В сфере ЖКХ не всегда все идет по плану, немало незапланированных работ, дополнительных хлопот. Например, зимой произошла авария в доме № 66 по улице Мусы Джалиля. Депутат Горсовета Марат Васимов, компания «Башкиргражданстрой» выделил финансирование на приобретение материалов, а наши работники провели ремонт в коридоре.

– Что самое важное в работе УЖХ?

– Очень неприятно и частенько выбивает из колеи негативное и порой несправедливое мнение некоторых жителей о сфере ЖКХ и работе управляющей компании. Но важно выстроить диалог с жителями и чтобы они видели результат. С теми домами, где налажено взаимодействие, эффективность работы возрастает в разы. Еженедельно лично общаюсь со всеми председателями домов, ведем группу в соцсетях, где жители могут узнать последние новости и задать интересующий вопрос.

Алина ГАРИПОВА.