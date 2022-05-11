В честь Гареева

Директор Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева Фаниль Султангулов стал амбассадором бульвара Славы с прилегающей территорией и сквера имени Мусы Гареева. Эти объекты ждут большие изменения к 450-летию Уфы.

Почему именно Фаниль Радикович стал послом благоустройства этого знакового места, вполне объяснимо. Кадетская школа, которой он руководит, готовит ребят к поступлению в высшие военно-авиационные образовательные учреждения. В ней сегодня учатся 323 воспитанника, из которых 65 процентов – дети из городов и районов республики, других регионов России, а остальные – из Уфы. Кроме общеобразовательной программы школьникам преподают основы авиационной, парашютно-десантной и строевой подготовки. Старшеклассники прыгают с парашютом, изучают уставы гарнизонной, караульной и внутренней служб, проходят военно-полевую подготовку в летних лагерях. С 10 класса начинается летная практика, которую проводят на базе аэродрома «Первушино». Всего за годы существования школу-интернат окончили 1045 воспитанников и 41 воспитанница, из них 817 человек поступили в военные вузы Минобороны России.

Кадеты – достойные наследники легендарного летчика Мусы Гареева.

- Общая площадь, которую намерены привести в порядок, составляет три гектара. В центральной части планируется построить фонтан. Перед бывшим кинотеатром «Салют» сделают еще один сквер, обустроят сеть тротуаров и пешеходных дорожек. Здесь будет ещё уютнее, интереснее. А вообще, есть все основания полагать, что уфимские общественные пространства обретут новую жизнь — и это, пожалуй, один из главных плюсов предстоящего 450-летия. Мы будем с интересом наблюдать за тем, как преображается и обновляется наш любимый город, и с радостью будем сообщать, что сделано и что делается.Это место на карте Уфы будет особенным, — говорит Султангулов.

Проект предусматривает максимальное сохранение занятой

зелеными насаждениями площади, а также высадку новых

деревьев. Архитекторами было предложено создать аллею Мусы

Гареева, вдоль которой расположатся объекты авиационной

тематики, самолетов, взлетно-посадочных полос, в том числе в

малых архитектурных формах, и будет установлен фонтан. Бульвар

планируется разделить на пять зон: детскую, для отдыха, для

развлечений, навес из растений и фонтан.

Сам бульвар не очень широк, поэтому предполагается

интегрировать его площадь с дворами прилегающих дворов, где

разместятся современные игровые комплексы. А рядом

построить площадку для детей, воркаут и скейт-парк.

В покрытии основных тротуаров применят разноформатную

брусчатку, а второстепенных – кирпич. Важную роль в проекте

играет освещение - как в поддержании летной тематики, так и

безопасности. Лампы вмонтируют в основной

тротуар – они будут имитировать огни взлетно-посадочной полосы.

Это очень выгодно будет смотреться в вечернее время. На аллее появятся стелы с фотографиями, увеличится число новых скамеек и урн.

Стоит отметить, что благоустроительные работы в сквере имени Мусы Гареева уже начались.

Светлана ЯНОВА.

КОРЗИНКА

У городских объектов, которые строятся или реконструируются к предстоящему юбилею Уфы, появились свои амбассадоры. Это известные жители столицы республики, которым не безразлично, как развивается город, каким он будет завтра. Среди них - олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы Аделина Загидуллина, олимпийский чемпион Тимур Сафин.