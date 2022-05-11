У Лукоморья дуб зеленый

В библиотеке № 39 прошли вторые обсуждения проекта будущего сквера «Сказка» рядом с Башкирским театром кукол.

Как подчеркнул его главный архитектор, директор Центра городского дизайна Уфы Руслан Алмаев, задача - сохранить то, что осталось от прежнего городка, и создать новый в соответствии со сказочными традициями этого места. Поэтому величественный замок будет отреставрирован и сохранен. А рядом с ним появятся Избушка на курьих ножках, пушкинский Дуб с котом и русалкой, 33 богатыря. Сквер решено разделить на несколько зон: фотозону, где и расположатся основные сказочные объекты, игровую площадку для малышей с мягким покрытием из песка или опилок, для детей постарше – деревянная «крепость» со всевозможными приспособлениями для лазанья и горкой-спиралью. Проектировщики пообещали сделать сквер еще более зеленым, предусмотреть хорошее освещение и видеонаблюдение.

Группам пришедших на обсуждение уфимцев были розданы карты-проекты будущего сквера для внесения замечаний и предложений. Их оказалось немало.

В частности, хотя идея о возвращении скульптур сказочных героев импонирует всем, но вызывает опасение: территория за ними как раз могла бы стать укрытием для не особо культурных граждан. Поэтому было предложено расположить их отдельными группами, а не «забором» - как они и стояли раньше.

Опасения вызвал и «Дуб у лукоморья»: сооружение с ветвями из стеклопластика. Желание залезть на него может грозить травмами… Возможно, художник сможет создать дуб, недоступный для залезания – или, наоборот, его можно сделать деревянным и превратить в еще один аттракцион.

Также было отмечено, что 33 богатыря должны быть обязательно одеты в доспехи, а можно и восстановить их именно такими, какими они были. Что касается избушки Бабы-Яги, по понятным соображениям это будет закрытый арт-объект – правда, из окон будет пробиваться загадочный свет…

Облупившийся, но все еще величественный замок оказался настолько дорог присутствующим, что они попросили все-таки восстановить доступ наверх, а также заново облицевать его камнем, избежав надоевшей серой краски, и украсить сооружение флюгерами и верхней подсветкой.

Вообще на том, что территория должна быть хорошо и красиво освещена, сошлись все присутствующие. Много вопросов вызвало функционирование сквера в разные времена года: уфимцы посчитали, что летом площадка для малышей должна иметь навес от солнца, а для зимы следует продумать место, где соорудят горку, куда будут сгребать снег, а также варианты иллюминации.

Директор Централизованной системы детских библиотек Уфы Альфия Юнусова попросила архитекторов создать условия для лекций, праздников и семинаров, которые организует библиотека №39. А также сделать озеленение сквера более разнообразным, а часть его - более «семейной»: поставить больше скамеек для родителей, наблюдающих за детьми, и качели, на которых взрослые и ребятня могли бы качаться вместе.

В итоге архитекторы пообещали внести в проект изменения, после чего он вновь будет представлен на суд горожан. Если все придут к соглашению, возможно, он будет реализован в следующем году. Будем надеяться, что новый детский городок окажется таким же красивым и полным чудесных открытий и приключений, каким был первый.

Екатерина КЛИМОВИЧ.