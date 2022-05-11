Есть такая работа - мама

В государственном татарском театре «Нур» в очередной раз прошел фестиваль счастливых семей. Управление по опеке и попечительству администрации Уфы собирает активных замещающих родителей, которые обмениваются опытом и успехами в воспитании детей, проводят мастер-классы и творческие конкурсы. Самые лучшие, с кого нужно брать пример, становятся участниками муниципального этапа конкурса опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей.

Председатель Горсовета Марат Васимов подчеркнул, что здесь собрались самые неравнодушные и замечательные люди, которые взяли на себя непростую задачу воспитания детей со сложной судьбой. Он вручил медаль «Материнская слава» многодетной матери Елене Жарковой, выведшей в люди пятерых детей.

Всего в конкурсе приняли участие 9 семей: опекунов Жанны Масленниковой (Демский район), Вадима Садовникова (Калининский), Ирины Волик (Кировский), Венеры Дударь (Ленинский), Гульнары Апакаевой (Октябрьский район), Светланы Карякиной (Орджоникидзевский), Юлии Степановой (Советский район). А также приемные семьи города Уфы - Дениса и Елены Куликовых, Александра и Анны Федоровых.

Конкурсанты представили на суд жюри визитку, выставку декоративно-прикладных работ и достижений семьи, а также исполнили творческий номер на сцене. По итогам конкурса семь семей стали лауреатами муниципального этапа. Дипломы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля вручила уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина. Также она, в качестве координатора проекта «Крепкая семья» в регионе, вручила приемной семье Куликовых Благодарственное письмо Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» за сохранение семейных ценностей и традиций, большой вклад в воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Специального приза удостоена приемная семья Федоровых и Анжелика Лазарева.

По итогам конкурса победителями в номинации «Приемная семья» стали Куликовы, воспитывающие семь приемных детей.

В номинации «Опекунская семья» пальму первенства завоевала семья Гульнары Апакаевой из Октябрьского района, воспитывающей двух детей под опекой. Победители примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет в июне, а затем их ждет участие в Приволжском федеральном округе.

- Безусловно, здесь мы собрали лучших, но, если можно так выразиться, для нас все – на одном уровне. Комплексное сопровождение таких семей осуществляет Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья». Специалисты районных отделов опеки по плану проводят выезд в семьи, проверяют условия жизни и воспитания детей. Так что абсолютно все находятся в поле зрения. Опекунские и приемные семьи сдают отчеты по использованию материальных средств, - пояснила начальник отдела информационно-аналитического сопровождения Управления опеки и попечительства Уфы Айгуль Чишкова.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.