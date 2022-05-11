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Звездам навстречу

Автор: cmanager от Сегодня, 09:28

Звездам навстречуВ Центре технического творчества «Гефест» подвели итоги ежегодного открытого городского конкурса детского технического творчества «КосмоАрт».

 

Конкурс способствует выявлению способных детей. Представленные работы порадовали нестандартностью мышления, фантазией и конструкторскими способностями их авторов. 

В этом году было представлено 50 работ из разных образовательных учреждений города.


Директор «Гефеста» Галина Анохина поздравила всех учащихся, родителей и руководителей с победой в конкурсе, а также поблагодарила за интерес к космической теме, за оригинальные конструкторские изобретения.


Например, «Робот-путеводитель» создан для людей с ограниченными возможностями здоровья. И способен обеспечить безопасный переход через проезжую часть. Проект безусловно найдет свое применение в социально-бытовой сфере.

- Он уже получил патент на полезную модель «Транспортный робот» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Все проекты, что создаются в наших стенах социальнозначимы. И нам бы очень хотелось воплощать мечты в реальность, - рассказала Галина Александровна.

Взять, к слову, проект «Энергосберегающая теплица», в которой урожай будет расти круглый год. Добиться такого результата смогли при помощи теплоаккумуляторов, нагревающих воду и землю через трубопровод.

 

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Категория: Вторник

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