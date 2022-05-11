Магия болтов и гаек

Нежная роза, ретроавто или миниатюрная «Катюша» – в руках у Ильшата Ягафарова даже кусок металлолома обретает изящные формы. А все началось несколько лет назад с обычного хобби.

– Изначально никаких задумок не было. Убирался в гараже, собралась небольшая куча металла, который и выкинуть жалко, и ценности никакой не имеет. Из листков железа решил попробовать сделать розу, – рассказывает Ильшат.

Возился с поделкой несколько дней и не зря: подарил матери на день рождения оригинальный и красивый подарок, от которого были в восторге все гости.

После это сразу же посыпались просьбы от друзей и родственников смастерить «вечный» цветок. И мужчина с головой окунулся в дело.

Попутно придумывал что-то новое. Сначала «собрал» рыбака. Потом мастерил все, что приходит на ум: мотоцикл, вертолет, миниатюру из пары влюбленных, где молодой человек дарит даме цветы. Подтянулись и племянники, начали помогать, заодно и перенимать опыт.

Ильшата стали приглашать на выставки и ярмарки, о мастере узнали в разных городах страны и за кропотливый труд умельцу начали предлагать вознаграждение. Со временем необычное увлечение переросло в серьезное дело.

– Начал задумываться о создании миниатюрной техники, ведь по образованию я механик и хорошо знаю, как устроены машины. К тому же в интернете можно найти подробные схемы современных и ретроавтомобилей, – говорит Ильшат.

Так появилась модель боевой легенды – «Катюши», а позже военный самолет. За них ему не раз предлагали немалые деньги, но он отказывался: это самые дорогие ему изделия.

Признается, что больше работает для души, когда воплощает свои мечты и фантазии. Но, конечно, рад тому, что хобби становится источником дополнительного дохода.

Он постоянно изучает новые техники, способы создания фигур, сейчас оттачивает мастерство работы с паяльником.

Материал для чудо-поделок находит в обычных пунктах приема металлолома, шестеренки и гайки покупает в магазинах хозтоваров. Мастерской ему, как и изначально, служит обычный кооперативный гараж, в котором он проводит вечера после работы. По большей части работает с различными видами пассатижей: круглогубцы, тонкогубцы.

Свои работы Ягафаров предлагает на ярмарках, специализированных выставках. Например, недавно коллекция его «металлических шедевров» была представлена на авторской выставке «Магия болтов и гаек» в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Увесистые сувениры восхитили любителей искусства, высокую оценку работам дали и коллекционеры.

Кроме этого, он подарил району скульптуру «Влюбленная пара», которая в ближайшее время займет свое место на новой аллее «Серебряная».

Айлина АРСЛАНОВА.