Проба пера

Будущие профессиональные фотографы, телеведущие, журналисты и блогеры… Школьники попробовали сделать первые шаги на пути к своей специальности. И у многих они оказались весьма удачными. В Уфимской детской филармонии наградили победителей и призеров VI Открытого городского детско-юношеского медиафестиваля «Молодо - не зелено».

- Вы поступаете правильно, что уже сегодня выбираете для себя профессию, и она обязательно приведет вас к успеху. Очень надеюсь, что в будущем станете лучшими специалистами нашего города, – подчеркнула заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева и пожелала ребятам новых креативных идей.

Участники представили работы в номинациях: «Авторская фотография», «Публицистика», «Радиожурналистика», «ТВ-жанр», «Мультипликационный фильм», «Музыкальная зарисовка-клип», «Клип для ВК», «Видеоблог».

- Всего на городской этап поступили творческие работы от 350 участников из Уфы, 15 человек прислали заявки из других городов России. В этом году в медиафестивале участвуют ребята из Казахстана. Большинство проектов представлены в номинациях «Фотография» и «ТВ-жанр», - отметили организаторы.

В дистанционном формате со школьниками, воспитанниками учреждений дополнительного образования проводились мастер-классы по основам монтажа, созданию документального фильма, фотоискусству, технике речи. Такую возможность предоставили детская школа телевидения «Телешко», киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, телеканал «Вся Уфа», преподаватели дополнительного образования города.

Председателем жюри выступил известный уфимский продюсер, режиссер-постановщик и клипмейкер Марат Абдюшев.

Профессиональный фотограф Марина Абулгатина рассказала ребятам о том, как начинала свой путь в этой области, какие ошибки совершала:

- Приходилось много учиться, на помощь приходили коллеги- фотографы, подсказывали. Фотография – удивительный, но сложный мир. Нужно научиться работать при естественном и искусственном свете, правильно использовать отражатели, рассеиватели и фильтры, выстраивать композицию и рисунок, - пояснила Марина Александровна.

По итогам работы жюри 166 обучающихся признаны номинантами, из них 23 – победители по индивидуальным работам, 45 – лучшие по командным работам (7 медиапроектов).

Абсолютным победителем фестиваля стала ученица Центра образования №159 Арина Жилкина за создание музыкальной зарисовки, а обладателем Гран-при - команда «Студия 159». И наверное, это не случайно. Дело в том, что в этой сипайловской школе действует свое телевидение, работает студия, оснащенная всем необходимым, где ребята осваивают навыки съемки, монтажа и создания клипов, зарисовок и мини-фильмов. Все работы можно увидеть на созданном ими YouTube-канале.

Немало ребят из Советского района попробовали свои силы в медиафестивале. Ученики 11 класса школы №117 Руслан Хафизов и Саида Райманова стали дипломантами II степени в номинации «Радиожурналистика». Специальным призом Управления образования администрации Уфы за гражданскую позицию отмечена Айназ Галина из гимназии № 16. Всем победителям вручили дипломы и ценные подарки. Лучшие участники фестиваля получили гранты на обучение в детской школе телевидения «Телешко».

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка

Организаторы медиафестиваля - Управление образования администрации ГО г. Уфа РБ и городской Научно-информационно-методический центр.