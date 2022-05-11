Научить думать

- Профессию связываю с физикой, с ее изучением и развитием как науки, - уверенно заявляет девятиклассник лицея №153 Глеб Вахрамеев. Как призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике среди учащихся девятых классов, он сможет без вступительных экзаменов поступить в вуз по данному профилю «Физика» и в будущем осуществить свою мечту.

Состязания проходили на федеральной территории «Сириус» в Сочи и состояли из двух туров: практического и теоретического. Задачи, которые предстояло решить ребятам, были авторскими, необычными и сложными. Из 550 тысяч участников школьного этапа только около 360 человек прошли в финальный этап. В этом году республику представляли три уфимских школьника.

- Задания не застали врасплох, я готовился на дополнительных курсах «Образование без границ». К тому же у нас на уроках можно получить больше знаний, чем заложено в школьной программе, - рассказывает Глеб. – Наш учитель физики Лилия Альфитовна Адеева помогает решать более сложные задачи, ведет дополнительные уроки. Умеет так преподавать, что становится интересно, информативно и материал легко усваивается. Видно, что она любит свой предмет. Хоть и строгая, но разговаривает с учениками как с коллегами.

В этом году заслуженный учитель РБ Лилия Адеева представляла регион на форуме «Учителя Физтехов». Среди студентов МФТИ - большое количество ее выпускников. Они поблагодарили Лилию Альфитовну и отметили важную роль учителя в их жизни, выборе будущей профессии.

Педагогический стаж Лилии Адеевой насчитывает 32 года, из них более девяти она трудится в лицее №153. За это время успела выпустить около более 700 учеников, причем стобалльников у нее насчитывается рекордное количество - 19 человек. В прошлом году лидером по подготовке учеников с высшими баллами по физике стал лицей №153. Девять работ из 20 написали выпускники именно этого учебного заведения.

- У ребенка должна быть высокая мотивация, ему нужна поддержка семьи, добросовестная работа со стороны преподавателя, а также образовательная среда, в которой школьник стремится подготовиться к экзамену, - делится Лилия Альфитовна. - Если он хочет знать, учитель должен ответить на все его вопросы. Для успешной сдачи экзамена педагог должен прежде всего познакомить ученика с предметом, показать всю красоту и широту, необходимость в жизни.

- Она научила нас многому, но в первую очередь думать головой, - говорит выпускник Никита Савельев.

Каждый урок как мастер-класс, где используются современные методы и средства, тщательно продумывается каждый его этап. При этом учитель терпеливо и кропотливо объясняет самые сложные разделы физики, создает атмосферу сотрудничества и сотворчества с учениками. Лилия Адеева - победитель конкурса «Учитель года города Благовещенска», победитель городского конкурса «Учитель-мастер» (2008, 2020 гг.). Высокий уровень мастерства отмечен Почетными грамотами Министерства образования РБ, Министерства образования и науки Российской Федерации, администрации Уфы. За подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике она награждена Благодарственными письмами Министерства образования РБ.

- С 2018 года указом утверждено присуждение премий главы Башкортостана победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, а также подготовившим их педагогическим работникам, - отметил первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин. - В 2021 году премии получили 725 человек – 442 обучающихся и 283 учителя. По 100 тысяч рублей – победителям всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам, по 60 тысяч – призерам и их учителям. На основании указа ежегодно отбираются 100 стипендиатов главы РБ. Талантливые обучающиеся в течение одного учебного года получают стипендию в размере 3000 рублей в месяц.

Зиля БАДРИЕВА.