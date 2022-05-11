На уроки под гимн

В школах района поддерживается традиция поднятия флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан учениками. На торжественной линейке, посвященной чествованию государственных символов, в гимназии №39 присутствовал первый заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.

– Новое поколение должно знать, какое значение имеет флаг для государства. Пока мы только начали, надеюсь, с 1 сентября эта традиция будет внедрена во всех школах, – обратился к учащимся Урал Тагирович.

Почетное право поднять флаги предоставили победителям Всероссийской олимпиады школьников по праву Арсению Ганцеву и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности Амире Хакимовой.

Церемонии под гимны страны и республики провели также в лицее №1, центре образования №10.

– В нашей школе это событие стало еженедельным уже сейчас: на нем чествуют лучших учеников, освещают планы школы, - отметила руководитель центра образования №10 Альбина Нигматуллина.

Анна БЕССОНОВА.

