Своя липовая аллея

В Затоне в рамках акции «Зеленая Башкирия» и эколого-патриотического проекта «Лес Победы» высадили 60 крупномерных деревьев, которые украсят улицу Миловскую.

– Расти-расти высоко! Расти-расти широко! – приговаривает 5-летняя Рита, поливая в лунку из маленькой лейки.

Малышка посадила первое в своей жизни дерево. На субботник пришла с папой – врио заместителя командира 29-го отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова работе капитаном Алексеем Мишиным.

– На днях посадили деревья на территории войсковой части. Эту липу посвящаем командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову, чье имя носит наш отряд. Чтим и помним его героический подвиг! Так сложились обстоятельства, что спустя несколько десятков лет из-за ситуации на Украине нашим ребятам пришлось уехать туда, где в феврале 1943-го во время боев за Донбасс героически погиб генерал, – сказал капитан Мишин.

На экологический субботник пришли сотрудники администрации Ленинского района; начальник факультета профессиональной подготовки Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Эмиль Махмутов; курсанты уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта; педагоги и воспитанники военно-патриотического клуба «Булат». Посадка прошла под песни военных лет.

– Это уже наша третья аллея. «Миловская» имеет патриотическую направленность, – обратился к присутствующим первый заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

– Мы наследники Великой Победы, в рамках акции «Сад Памяти» чествуем подвиг героев, проявивших себя на полях Великой Отечественной 77 лет назад. Каждое посаженное активистами и волонтерами дерево соединяет минувшее и настоящее поколения, – отметил врио командира 29-го отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова подполковник Максим Пенчук.

– Живем и учимся в Затоне, поэтому будем шефствовать над своим деревом. Его легко найти, оно второе от угла дома, – говорят курсанты уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Иван Поканаев и Динар Камалетдинов, аккуратно погружая саженец в ямку.

Неподалеку трудятся воспитанники ВПК «Булат» Камиль Муфтахутдинов, Ильдар Мирзаханов, Константин Емельянов с директором объединения молодежных клубов «Алые паруса» Эдуардом Габдрахмановым.

– Узнав об акции, не могли не откликнуться, – говорят они.

Крупномеры высотой 3-4 метра выращены в местном питомнике. Земляной ком упакован в мешковину.

- Такой метод транспортировки позволяет доставить посадочный материал, не повредив корни. При закапывании дерева мешковину не снимают, так как он сделан из льна, который разлагается в течение сезона, – объясняет бригадир садового центра «Аллея Роз» Иршат Киреев.

Как отметила директор компании, поставившей крупномеры, Айгуль Абелхаерова, за 8 лет зелеными щитами они украсили не только Уфу, но и города и районы республики. А насколько красивыми вырастут липы, зависит от жителей. Ведь дерево, как любой другой живой организм, нуждается в уходе и формировке.

«Миловская» – одна из самых масштабных аллей, появившихся весной 2022-го в Уфе. В ее начале и конце на деревья повесили бирки с куар-кодом. Направив камеру телефона и пройдя по ссылке, можно узнать информацию об аллее и сорте дерева.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

Корзинка: Всего в 2022 году в рамках Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» в Ленинском районе планируют посадить 384 дерева на 11 объектах, в том числе 91 именное дерево.