Парад для ветерана

Во дворе дома 27 по улице Мушникова, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Мусайра Фатихова, его торжественно поздравили с Днем Победы.

В параде приняли участие школьники из класса МЧС, которые прошли ровным строем под окнами дома. А творческие коллективы представили свои номера.

- Сегодня мы все пришли поблагодарить вас за то, что вы сделали для мирного неба над нашей головой, - сказала заместитель главы администрации района Альфия Кагарманова.



Пятикратная обладательница различных наград помнит о войне многое: как уходила на фронт, как преодолевала тяготы того страшного времени.



В 1942 году ее и еще 49 девушек из Дюртюлей направили на фронт. Тогда они сами рвались на передовую, поэтому представителей районных военкоматов пришлось уговаривать целый год. И вот, наконец, им доверили защищать Родину.



- Я вовсе не думала, что на фронт поедем, и с собой взяла платье, костюмы, туфли на высоком каблуке, - вспоминает Мусайра Фатихова.



Отправляясь на фронт, она и представить не могла, что ее ждет жизненный путь, длиною в век. Тогда главным было отстоять Родину. Ветеран готова весь день рассказывать о тех годах. И в 100 лет помнит своих сослуживцев и номер военной части:



- 1079 полк, 5 дивизион и 11 батарея, где я была связисткой. На фронте быть телефонисткой было очень сложно. Приходилось и стрелять, и подносить снаряды.

Для своей семьи Мусайра Фатихова была и остается настоящим героем. Ей пришлось в одиночку переплыть Волгу на плоту. В составе полка она освободила несколько городов в Европе и дошла до Берлина.



Ветеран рассказала не только о прошлом, но и о планах на будущее. Ведь, в свои 102 года она не теряет надежды издать сборник собственных стихов про войну, которые писала на протяжении 40 лет.

- Спасибо всем за этот праздник. Радуясь ему, я даже помолодела, - пошутила Мусайра Нугумановна.



Мария АПКАРИМОВА.