Не подъезд, а парадная

Во время рабочей поездки по Уфе глава РБ Радий Хабиров побывал в пятиэтажке по адресу Зорге, 30. В типичной «хрущевке» 1965 года постройки полным ходом идет ремонт подъездов по республиканской программе.

Генеральный директор регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Павел Сафонов рассказал, что в целом сумма ремонта подъездов дома составляет 2,5 миллиона рублей. Работы должны быть завершены к 1 июля.

- Последний раз в 2015 году здесь была выполнена реконструкция водоснабжения и водоотведения на сумму 2,2 млн рублей за счет взносов собственников помещений на капремонт, - отметил Павел Валерьевич.

- Работы начали в марте. Первым слоем идет клеевая штукатурка, потом декоративная. Два подъезда уже закончили, сейчас принялись за третий. Особое внимание уделяем качеству, чтобы жильцы вспоминали нас добрым словом, - рассказала штукатур-маляр Ляля Сафарьянова.

- Конечно, с радостью восприняли новость о том, что попали в программу. Писали обращения несколько лет: подъезды давно требовали капремонта, - говорят жители.

Мы проходим по этажам и видим, что здесь установили пластиковые окна, новые почтовые ящики, а все провода убраны в аккуратные короба. В число обязательных работ также входит обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, установка энергосберегающих светильников. На все работы подрядчики дают гарантию – пять лет, исключая случаи вандализма со стороны жителей. Оплатят работу подрядных организаций только после подписания акта приемки старшим по подъезду, представителями районной администрации, управляющей компании и «Регионального оператора».

Глава республики оценивая ход проводимых работ, уточнил, какие используются стройматериалы. Как было отмечено, окна и двери местных производителей, почтовые ящики изготавливаются на предприятии в Деме.

Во время общения жители дома попросили руководителя республики посодействовать в вопросе капитального ремонта крыши. По их словам, во время осадков она протекает, и вода попадает в квартиры, из–за чего образуется плесень. Радий Хабиров дал указание руководителю регоператора провести ремонт кровли в этом году. Ремонта требует и фасад дома. Он также обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, чтобы решение этого вопроса было согласовано с жителями.

«Большое вам спасибо за такую программу, наши подъезды приобретают сейчас совершенно другой вид», - подытожили жильцы.

В этом году в планах города обновить 173 подъезда в 53 МКД, рассказал главе региона Ратмир Мавлиев. Работы финансируются исключительно из бюджетных средств. Деньги собственников, которые собираются на капремонт, в программе комплексного ремонта подъездов не используются.

А соседний двор по Зорге, 36 и 38 в этом году ждет большое преображение по еще одной эффективной программе «Башкирские дворики». Глава администрации района столицы Рустем Рахматуллин пояснил, что до 30 сентября строители должны отремонтировать проезды, тротуары, пешеходные дорожки, установить детскую и спортивную площадки с травмобезопасным покрытием, а также смонтировать системы освещения (16 опор и 25 светильников) и видеонаблюдения (7 камер). Стоимость работ оценивается в 12,1 млн рублей. Кроме того, в рамках акции «Зелёная Башкирия» на территории дворов высадят молодые деревья и кустарники.

– В этом году мы решили уделить особое внимание благоустройству уфимских дворов к юбилею города. Постепенно наведём здесь порядок, – резюмировал Радий Хабиров. – С реализацией программы «Башкирские дворики» наши бывшие критики из числа местных жителей стали благодарить нас за чистоту и порядок. Это закономерно, ведь теперь дети находятся в безопасности, для автолюбителей появились новые парковки. В целом это очень хороший проект.

Отметим, в 2022 году, на реализацию программы «Башкирские дворики» из бюджета республики направили 1 млрд рублей, это на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка:

По республике в программу ремонта подъездов в этом году вошли 896 подъездов в 304 домах, расположенных в 23 муниципалитетах. Во всех домах проведены собрания собственников помещений, совместно с жителями определен состав работ, согласован вид отделки и цвет стен. На сегодня ремонт идет в 260 подъездах 91 дома, в 12 подъездах пяти домов он завершен в полном объеме. Контрольный срок выполнения программы установлен до 1 октября.