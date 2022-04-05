На примере героя

В честь Дня космонавтики, дней памяти советского летчика-космонавта Владимира Комарова, а также в рамках образовательного проекта «Герои космоса» Уфу посетил знаменитый космонавт, Герой России, полковник ВВС РФ Сергей Залетин.

Сначала он посетил лицей № 62, где пообщался с учениками и оценил современные профильные классы: в частности, класс «Роснефти» и кабинет Союза машиностроителей. Последний привлек внимание Сергея Викторовича еще и тем, что имеет космическую направленность – так, на стене висят портреты коллег Залетина: Евгения Тарелкина и Олега Новицкого. Они также посещали лицей.

Кроме того, Сергей Викторович принял участие в церемонии посвящения пяти- и шестиклассников в машиностроители.

- Я надеюсь, что, освоив эту профессию, вы в будущем захотите стать космонавтами, - сказал он ребятам. – Потому что и у машиностроителей, и у космонавтов одна сущность: мы – технари.

Также юных лицеистов поздравила заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

- Хочу сказать, что машиностроение – это большая отрасль экономики, и вам очень повезло, что с ранних лет идете по этому направлению, - отметила она.

По сравнению с недалеким прошлым нынешние школьники действительно имеют возможность четко определиться с жизненными и карьерными приоритетами. И это неудивительно, поскольку лицей взаимодействует с крупными предприятиями и ведущими университетами.

- Старшеклассники могут посещать занятия в Нефтяном университете и уже твердо знают, что им нужно, ведь очень часто из-за неведения студенты отчисляются из вуза, - считает начальник отдела по работе с молодежью ОДК-УМПО, выпускник лицея № 62 Михаил Синягин.

Вдохновившись примерами реальных людей (тех же космонавтов), ученики могут понять, как в действительности достигаются жизненные цели.

- На самом деле, дорога в космос начинается не с того момента, когда ты поступаешь в космонавты, а с 1 сентября в первом классе. Потому что от того, насколько хорошо ты учишься и выполняешь требования преподавателей и родителей, зависит успех в жизни, - сказал Сергей Залетин.

Кульминацией же пребывания Героя России в Уфе стал круглый стол «Растим сынов Отечества». В мероприятии приняли участие руководители учебных заведений, представители крупных компаний и общественных объединений.

Как отметил ректор УГНТУ Олег Баулин, открытость информационного поля России в последние десятилетия вырастила целое поколение людей, искренне верующих в чуждые для страны ценности.

В свою очередь, Сергей Залетин подчеркнул, что вопрос воспитания подрастающего поколения становится особенно болезненным в тяжелые моменты истории, подобных нынешнему.

- В школах, на мой взгляд, необходимо вводить обязательные уроки начальной военной подготовки вместо ОБЖ, чтобы школьники умели разбираться в оружии. Еще нужно, чтобы технические вузы выпускали военных специалистов, эта необходимость обусловлена исторически, - отметил он.

Также участники круглого стола затронули вопросы экономического развития и качества народонаселения как критерия оценки действующей власти. Спикеры сошлись во мнении, что необходимо стимулировать повышение рождаемости в стране.

Была упомянута и актуальная тема информационной войны. В частности, координатор «Бессмертного полка» в Уфе Вадим Курилов озвучил идею для крупных предприятий и организаций (УМПО, Союзмаш, вузы) - совместить воспитательную и профориентационную работу. А директор гимназии № 82 Юлия Тютченко рассказала, что в ее учреждении уже не первый год реализуются патриотические инициативы, и пригласила участников круглого стола поучаствовать в них.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ