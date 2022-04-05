«Сердце» акции – площадь Ленина

Закончилась пандемия, а это значит, что на весенний праздничный проспект вновь 9 мая выйдет «Бессмертный полк». Как он пройдет, рассказали в мэрии. В пресс-конференции приняли участие руководитель штаба «Бессмертного полка» в регионе Вадим Курилов, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, замминистра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

Организаторы почти сразу уточнили: ряды полка пополнят и бойцы, погибшие на Украине. Их родственники также смогут пройти в колонне с их фотографиями. При этом Ильдар Мавлетбердин особо подчеркнул важность пропагандистской работы. Чему в том числе способствует патриотическая акция 9 мая.

Руководитель штаба «Бессмертного полка» Вадим Курилов отметил, что в последний раз такое мероприятие проводилось в 2019 году. После – лишь в онлайн-формате, из-за ковидных ограничений. Но даже в таких условиях Башкирия стала второй в стране по числу участников.

- Есть цифра: до коронавируса мы смогли объединить 430 тысяч человек, из них 110 тысяч - в Уфе. С тех пор люди успели соскучиться по празднику, нынешнего Дня Победы ждут с нетерпением. Напомню, кто может стать участниками. Это семьи, в которых помнят своего ветерана армии, флота, партизана, подпольщика. Либо – узника концлагеря, ребенка войны. Фотопортреты лучше делать в формате А-3, чтобы их было хорошо видно, - подчеркнул Вадим Курилов.

Стало известно примерное расписание «Бессмертного полка» в Уфе. Так, формирование колонн начнется 9 мая в 10 часов утра между остановками транспорта «Улица имени города Галле» и «ТРК «Семья». Само шествие начнется через час, по направлению к перекрестку проспекта Октября с улицей Кольской. Своеобразным «сердцем» акции станет площадь Ленина. Именно там на трибуну поднимут копию Знамени Победы. Согласно плану, в эти минуты участники шествия хором споют объединяющую песню «Мы армия народа, мы армия страны».

О личном отношении к предстоящему событию рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

- Своим друзьям, коллегам и знакомым я задала один вопрос: хотят ли они проведения шествия? Все, как один, ответили положительно. Мой дедушка родился в 1895 году, прошел всю войну и вернулся домой. Он – уроженец Миякинского района. Дедушка с другой стороны родился в 1902-м, участвовал в трудовой армии. На заводе в Челябинске он собирал для фронта танки «Т-34». В семье эту память берегут. Касательно отмечания 9 мая в этом году подчеркну, что основная задача государства и муниципалитета сегодня – обеспечить безопасность людей.

О том, как город готовится к масштабному событию, рассказала заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

- Правоохранительные органы уже дали нам все рекомендации по защите участников шествия. Коммунальные службы благоустраивают территорию прохождения колонн. Этому уделяется особое внимание, все будет приведено в полный порядок, - отметила она.

Стоит отметить, что рекламе и брендированию «Бессмертного полка» уделяется особое внимание. Так, в этом году активистами разработан единый для всей страны символ акции – изображение Георгия Победоносца на фоне георгиевской ленты. В социальных сетях и СМИ проводится масштабная кампания по популяризации патриотического шествия. В этом плане как минимум одна башкирская инициатива уже растиражирована по всей стране. Это – «сводки «Совинформбюро», повествующие о событиях далекого мая 1945-го.

В числе других «Бессмертный полк» поддержат рабочие и инженеры уфимских заводов. Многие из предприятий были эвакуированы с запада в 1941-1942 годах. После войны партийное руководство решило оставить заводы здесь. Сейчас в цехах нередко работают внуки «рабочих войны». О том, как они отреагировали на «офлайн» формат, - рассказал директор регионального отделения Союза машиностроителей Андрей Ватагин.

- Для моих коллег это важный момент. Сейчас вместе с профкомами и ДК «Моторостроитель» разрабатываем программу действий. Отмечу, что наша колонна будет очень выразительной, - резюмировал он.

Отметим, что шествие «Бессмертного полка» пройдет во всех крупных населенных пунктах республики. В столице завершением марша станет большая концертная программа на площади Ленина.

Иван БЕГМА