Курай-парк глазами детей

Макет парка, сделанный руками воспитанников центра детского творчества «Парус», высоко оценил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Проект воспитанницы детского творчества «Парус» презентовали на выставке современного городского пространства «Юный урбанист-эколог», организованного в рамках Всероссийского экологического форума в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Всего в экспозиции «Экология. Творчество. Дети» было представлено более 20 работ воспитанников учреждений дополнительного образования.

Посетив выставку, Радий Фаритович отметил, что ряд идей будут использованы уже в ближайшее время при разработке парковых зон Уфы и республики. А совместное фото с девочками из «Паруса» и снимок макета ландшафтного дизайна разместил на своих страницах в социальных сетях.

Макет Курай-парка – плод совместного творческого труда воспитанников объединений «Народные мотивы» и «Исток» Аделии Фаттаховой, Милены Кафидовой, Сабины Тухватуллиной, Илизы Магсумовой. Юные дизайнеры предлагают разбить территорию на семь рекреационных площадок, которые будут соединены с центральной площадкой пешеходными мостиками, в виде соцветия курая.

– Под открытым небом разместятся эко-, йогазоны, место для напольных игр, концертная, игровая, спортивная площадки, кинотеатр. При входе гостей встретит фонтан. Вокруг велодорожка, где можно проехаться всей семьей. Мы считаем, что наш парк станет идеальным местом для отдыха, – поделились идеей авторы проекта.

«Мне кажется, идея – супер, будем думать, где ее реализовать», – отметил глава республики.

Как рассказывает педагог объединения «Народные мотивы» Альбина Тухватуллина, ЦДТ «Парус» ежегодно участвует в выставках федерального экологического форума. В 2021-ом представили три проекта, самым интересным из них, по мнению зрителей, оказался «Дог-парк».

– В этом году решили объединить усилия со студией «Исток» (руководитель Марина Шарина) и создать один общий макет. Чтобы сэкономить на материалах, в течение года собирали подручные средства. Докупали только краски. Перед презентацией, конечно же, волновались, поскольку Сабина параллельно участвовала в конкурсе-дефиле костюмов из вторсырья. Но все прошло на ура! – поделилась Альбина Рифкатовна.

Мария НИКОЛАЕВА.