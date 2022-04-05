Время садоводов

В самые непростые времена, будь то послевоенная эпоха или лихие девяностые занятие садоводством выручало наших соотечественников. Об этом напомнил председатель Союза садоводов России Олег Валенчук на открытии первого форума «SMART-Садовод», состоявшегося в Конгресс-холле «Торатау».

Мероприятие собрало на одной площадке представителей органов власти, депутатов, председателей садовых товариществ и обычных владельцев загородных участков. Поделиться ценным опытом приехали и специалисты из соседних регионов. В ходе пленарного заседания и круглых столов они обсудили проблемы сферы садоводства, а также пути их решения. В числе прочих были затронуты вопросы обустройства коммуникаций, водо- и газоснабжения, доступности общественного транспорта, определения границ участков, должников, торговли. На сегодняшний день, по словам Валенчука, на земле работают до 60 миллионов россиян. В новых условиях им как никогда необходима помощь государства.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что до недавней поры активно применялась практика запрета на стихийную стационарную торговлю. Сейчас же «гонять бабушек» от импровизированных прилавков никто не будет.

- Муниципалитеты должны определить точки временной торговли, а местные власти - продумать проходимые точки. Ведь каждый заработанный рубль имеет для садоводов и дачников критически важное значение. Сейчас не идеальная ситуация и людям нужно помочь, - сказал глава региона.

Радий Хабиров предложил каждому сидящему в зале покупать продукцию у пенсионеров, торгующих на улице.

Он также отметил, что республика – один из ведущих регионов в сфере садоводства. Здесь выделяются две крупные агломерации – Уфимская и Стерлитамакская, где сосредоточены больше тысячи товариществ. Всего к садоводам и дачникам можно причислить около 500 тысяч жителей Башкортостана.

На их поддержку руководство республики впервые направит 100 миллионов рублей из регионального бюджета – 50 миллионов пойдет на обустройство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (речь идет о 30 километрах дорог, у которых определены владельцы), столько же понадобится для решения вопросов с электроснабжением.

В ходе пленарного заседания почетные награды получили заслуженные садоводы республики. В том числе - председатель СНТ «Утес» (село Нагаево) Виктор Нестеренко.

- Такие мероприятия, очень нужны для консультаций по всем важным вопросам с заинтересованными лицами и квалифицированными специалистами, а также общения с коллегами. Вот, например, соседи из Свердловской области провели уже 12 подобных форумов, хорошо, что и у нас появилась такая практика, многие проблемы можно решить в формальной и неформальной обстановке, - отметил он.

Ссылаясь на собственный опыт, председатель выразил мнение, что сегодня садоводческий энтузиазм не ослаб, но трансформировался – если изначально дачники проводили работы на небольшом участке в четыре сотки с фанерным домиком, то теперь хозяйства расширяются. Многие покупают два участка, объединяют их, строят на территории просторные жилища, где можно жить круглый год.

- За то время, что я являюсь председателем (2,5 года), наблюдаю интересную динамику: когда вступил в должность, в товариществе был только один постоянно проживающий человек, сейчас их двенадцать, на следующий год их ожидается четырнадцать. Многие живут семьями. Сейчас мы завершаем пилотный проект по проведению асфальтовой дороги до товарищества, - рассказал Нестеренко.

Гости форума проявили неподдельный интерес к выставке новейшей продукции республиканских плодопитомников, сельхозкооперативов, а также компаний по производству органических удобрений, садовой мебели и инвентаря. Свою продукцию – в частности, мясные изделия и сыр привезли башкирские фермеры.

Также на площадках мероприятия было заключено соглашение о сотрудничестве между Союзом садоводов России и Министерством сельского хозяйства республики. Документ предусматривает совместную разработку планов и региональных целевых программ по поддержке и развитию садоводства и огородничества. Кроме того, договор отводит людям, занятым на своих участках, особую роль в повышении продовольственной безопасности. Не забыли стороны отдельно оговорить пункт о взаимодействии в помощи дачникам. Она, прежде всего, касается, строительства необходимых коммуникаций и обеспечения пожарной безопасности.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ