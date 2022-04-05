Теперь «Витязи»!

Во Дворце культуры «Моторостроитель» состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты морской пехоты, в которой приняли участие 460 кадетов из десяти образовательных учреждений Уфы, Благовещенска, Иглино и Кушнаренково.



В этот день в ряды юных «Витязей» приняли 170 новобранцев. Они принесли торжественную клятву кадета. Принял ее председатель региональной общественной организации морских пехотинцев РБ «Витязь», почетный работник государственной молодежной политики РБ Олег Галин. Кроме того, состоялось торжественное открытие двух отделений центра, трех новых кадетских классов. Ребятам вручили удостоверения и именные флаги морской пехоты.



- Гражданско-патриотическое движение активно развивается в нашем районе. У истоков создания кадетских классов в 2005 году стоял министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Сегодня в школах обучается более 23 тысяч человек, из них более 500 – кадеты. В Центре образования №53 у нас обучаются кадеты пограничных войск, в школах №56 и 78 - морской пехоты, в гимназии №105 - воздушного десанта, в 157 школе – кадетские классы МЧС. Ребята развиваются всесторонне: занимаются хореографией, вокалом, изучают историю Отечества. Мы гордимся нашими кадетами, - отметила заместитель главы администрации района Альфия Кагарманова.

Кадетам младшего командирского состава вручили первые и очередные вице-сержантские звания, а особо отличившиеся в учебе, дисциплине, спорте получили знаки отличия «Долг и честь», медали «Юный защитник Отечества». Преподавательскому составу, родителям кадетов и приглашенным гостям передали благодарственные письма, почетные грамоты, нагрудные знаки и медали.

- Дорогие ребята, вы сделали верный шаг. В свое время мы точно так же, как и вы поступали в кадетские классы, суворовские училища. Работала школа юных летчиков и космонавтов. Туда я пошел в девятом классе и хочу сказать, что это во многом определило мой жизненный путь, - отметил министр спорта РБ Руслан Хабибов.

Ежегодный кадетский слет Республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты Республики Башкортостан «Витязь-Юниор» провели в честь ознаменования 316-й годовщины создания подразделений морской пехоты России. Это стало возможным благодаря взаимодействию «Витязя» с администрацией района и при личной поддержке первого вице-мэра города Сергея Кожевникова.



Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Перед началом мероприятия на площади перед ДК «Моторостроитель» развернулась выставка винтажной пожарной техники «Сквозь время», которую подготовило МЧС РБ.

Для детей работали интерактивные площадки, где они смогли ознакомиться с работой пожарных, поучаствовать в квестах и получить призы, а также сделать памятные фотографии.

А в фойе дворца прошла выставка, посвященная Афганской войне. Здесь можно было увидеть амуницию и вооружение советского мотострелка, дальнобойные английские винтовки конца 18 века, с которыми афганцы встречали советских солдат и многое другое.