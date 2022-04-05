Зеленый щит

Пронзительный визг пилы обрывается на высокой ноте и на землю с высоты пятнадцати метров летит огромная ветка. Старый клен на аллее Сказок, что на улице Правды, посадили еще в пятидесятые годы. А теперь пришла пора привести зону отдыха в порядок. Чем и занимались на прошлой неделе сотрудники коммунальных служб.

– Раньше здесь было много птиц: зорянки, лазоревки, пухляки, галки. Но сейчас остались только воробьи да вороны. Видимо, застройка окрестных пустырей повлияла: пернатые смигрировали в другое место, – рассуждает медсестра ГКБ № 3 Лилия Золотарева.

Ведь только за последние десять лет район увеличился на несколько кварталов. Соответственно, выросло и население. Старые клены, вязи и березы помнят, как тихие улочки Демы расширялись и постепенно наполнялись шумом автомобилей. Менялась и аллея, которую посадили железнодорожники: здесь появились персонажи из советских мультфильмов в виде малых архитектурных форм. Теперь они находятся в тени разросшихся ветвей, многие из которых уже высохли.

– Кронировать деревья необходимо: ветви под собственным весом могут рухнуть на людей или на фигуры. Любой порыв ветра может привести к неприятным последствиям, – считает заместитель директора УЖХ района Раушан Даянов.

Сегодня он вместе с работниками ЖЭУ-32 пришел помочь коллегам из Службы по благоустройству.

По просьбе жителей решили включить реконструкцию аллеи в перечень наказов депутатам по проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». А выборочная вырубка перестойных деревьев и кронирование оставшихся – как раз первые этапы благоустройства.

На подъемнике автовышки – Денис Прохоров. Хотя и не арборист, но кровельщик со стажем. Работает не один: внизу за рычагами автоподъемника находится напарник. В среднем на одно дерево уходит до получаса, затем спиленные ветки отправляются на свалку. Вот и сейчас «зеленого старожила» аккуратно подстригли.

А вот со следующим деревом придется потрудиться: липа рядом с фигуркой кота Леопольда так высохла, что даже ствол растрескался. Ее нужно спилить. Только легко ли это в городских условиях?

– Куда она упадет, рассчитать невозможно. Потому сначала «очистим» ствол, затем распилим сверху, – объясняют мастера.

В весеннее-летний сезон коммунальщики займутся выкорчеванием пней, подвозом чернозема, также проведут работы по обустройству новых пешеходных дорожек. Запланирована модернизация освещения, установка дополнительных малых архитектурных форм. Осенью приступят ко второму этапу – в рамках акции «Зеленая Башкирия»: здесь появятся новые саженцы-крупномеры.

Чаще всего на демских улицах можно встретить клен, липу, черемуху. Как декоративная высаживается и голубая ель – к местным условиям она довольно неприхотлива. Во многом благодаря «зеленому щиту» Демский район уже много лет признается самым экологичным в чистым в столице республики.

Сегодня зеленая зона обязательна при строительстве любого высотного жилья. Впрочем, и на «красных линиях» место для сосен и елей находится все чаще. За последние годы появились аллеи рядом с лицеем № 161 в Серебряном ручье, облагорожена и территория полилингвальной гимназии № 2.

Новыми насаждениями занимаются также сотрудники УЖХ и Службы по благоустройству района. Но кронирование растущих там крупномеров наступит еще не скоро, чего не скажешь о «дворовых старожилах». Цифры таковы: в общей сложности с начала года коммунальщиками района снесено 56 деревьев, обрезано 214.

Корзинка

Также продолжаются работы по устройству новой аллеи «Серебряная», которая появится уже на этой неделе вдоль улицы Рашита Нигмати.

Демонтирована старая брусчатка, бордюры, проведены работы по выравниванию грунта, завезен ПГС.

Аллею украсят яблони сорта «Рудольф», сирени, липы, кустарники и кусты гортензии. Жители и гости района смогут узнать информацию о деревьях, которые высажены на аллее, благодаря именным табличкам. На них будет изображен специальный QR-код, отсканировав который смартфоном, можно узнать об организации, посадившей дерево.

Особенность проекта заключается и в том, что кроме посадки деревьев-крупномеров, территория будет полностью благоустроена, установлены малые архитектурные формы, предусмотрен монтаж системы автоматического капельного полива деревьев.