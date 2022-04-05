«Северные амуры», вперед!

Легко ли семикласснику научиться стрелять из лука? «Нужно много заниматься, и все получится!», - уверенно говорят обучающиеся объединения «Северные Амуры», который действует в Центре детского творчества «Глобус». Сегодня мальчишки и даже девчонки увлеченно занимаются национальной стрельбой. «Еще в сентябре попадали исключительно в молоко. Но теперь все чаще в десятку», - делятся ребята. Но стрельба из башкирского лука – не только спорт и состязания, а целое движение, которым увлекаются все больше семей.

- В древние времена лук был у башкир основным оружием. В военное время батыры шли с ним на врага, в мирное – лук и стрелы служили для охоты и игрищ. На сегодняшний день стрельба из традиционного башкирского лука является одним из основных национальных видов спорта, - объясняет педагог данного объединения Урал Муртазин.

Не только меткость, ловкость, но и ровная осанка. Этот вид спорта, утверждают тренеры, очень полезен для здоровья. Заниматься в объединении могут дети от 10 лет и старше. Юным спортсменам рассказывают о строении главного оружия башкирского воина, о технике безопасности при стрельбе. После теоретической части ребята под присмотром наставников начинают постепенно примерять на себя роль кочевников.

Бессменный руководитель объединения – заслуженный артист РБ Урал Муртазин большую часть своей жизни, 23 года, посвятил искусству народного танца. Во время учебы на физмате БГУ он увлекся творчеством в ансамбле «Ирандык». И увлекся настолько, что из царства точных наук перенесся в мир танца. Урал Хайруллович окончил факультет хореографии в Университете культуры и искусства в Москве, и с 2001 года становится солистом ансамбля имени Файзи Гаскарова. В 2004 году сыграл Салавата Юлаева на первом «Салават йыйыны». Позже был солистом Башгосфилармонии, руководил фольклорной группой «Ядкар». После выхода на пенсию по состоянию здоровья в башкирской гимназии №20 организовал детский ансамбль.

- Совершенно случайно литературный критик и известный журналист Азамат Юлдашбаев пригласил меня в секцию по стрельбе из башкирского лука в башкирской гимназии №158. Там мне впервые дали в руки лук и стрелы, с первой попытки попал в мишень. А этот национальный вид спорта попал мне в самое сердце. Кстати, не только фигурально: стрела прошила мою куртку, висевшую на вешалке, - улыбается Урал Хайруллович.

Постепенно он втянулся, начали готовиться к соревнованиям, шили костюмы, заказывали лук и стрелы и другое обмундирование у мастеров.

- Начали сотрудничать с руководителем АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука РБ «Мэргэн уксы» Юлаем Галиуллиным. Вместе стали развивать этот проект в масштабах республики – выездные турниры по районам, на которых заинтересовывали ребят. Обеспечивали секции луками и стрелами. Первое время еще не было местных мастеров, обращались к умельцам в Великие Луки, Тюмень, Тамбов, Белоруссию. На сегодня активных последователей движения уже более 300 человек.

В феврале 2018 года по инициативе экс-главы администрации Советского района (ныне первый заместитель руководителя администрации главы РБ) Урала Кильсенбаева в Центре детского творчества «Глобус» была открыта секция стрельбы из башкирского лука.

- Военно-исторический клуб «1-й Башкирский конный полк- Любизар» поддержал наше начинание и вручил нам флаг Северных Амур. Сегодня в секции занимаются около 40 детей. Конечно, пандемия серьезно повлияла на наши занятия и планы. Но постепенно ребят, желающих заниматься, становится все больше.

До карантина воспитанники часто участвовали в соревнованиях как по республике, так и за ее пределами. Но самое удивительное, что стрельба из башкирского лука становится семейным увлечением.

- Родители выезжают вместе с детьми на состязания и проникаются этой атмосферой. Участвуют в подготовке костюмов, потом начинают изучать исторические материалы, факты, далее сами пробуют стрелять и вступают в движение «Мэргэн уксы», - объясняет Урал Хайруллович.

– Я мечтал стрелять из лука с малых лет. В клуб привел папа. Мне очень нравится это занятие, и я обязательно буду ходить и оттачивать навыки, – с живым интересом говорит о своем увлечении юный уфимец Данияр Загретдинов.

- Во время занятий рассказываем детям историю возникновения древнего искусства владения луком, неразрывно связанного с историей наших предков, с военными походами, с охотой. Также объясняем, из чего состоит башкирский традиционный костюм лучника и снаряжение. Очень важно, чтобы наши дети знали и помнили историю родного края, - убежден Урал Хайруллович.

- Какие у вас планы на будущее?

- В ближайшее время практически нет выходных без соревнований. Воспитанники и организаторы после пандемии соскучились по мероприятиям в формате офлайн. Районы республики проводят турниры, посвященные героям Отечественной войны 1812 года.

Планирую запустить вместе с единомышленниками несколько крупных проектов. Также будем развивать межрегиональное сотрудничество. Например, наш друг из Омска Даниил Вяткин открыл клуб «Сибирские стрелы», занимается реконструкцией костюмов, производством стрел, сам является мастером по изготовлению луков, обучает детей и взрослых кожевенному делу. Он приезжал в Башкирию и делился опытом.

Увлекаюсь исторической реконструкцией, принимал участие в воссоздании битвы Отечественной войны 1812 года под Малоярославцем. Оно не так известно, как сражение при Бородино. Представляли башкир среди гусар и ходили в атаку против башкирской конницы. Там я в полной мере ощутил атмосферу военных действий с залпами пушек того времени. В этом году в конце августа будет проходить 210-летие битвы Бородино, где от республики будут выступать 10 конников. Сейчас готовимся, воссоздаем облик того времени, не только в одежде, но даже посуда должна быть соответствующей. Поедем туда с башкирской юртой. Приглашаем в качестве зрителей всех желающих!

Альфия ИБРАГИМОВА.