Самая сложная задача

Ученик Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов стал абсолютным победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Оставить позади девятиклассников лучших школ Москвы и Санкт-Петербурга дорогого стоит.

На первый взгляд Вадим – обычный подросток. До 6 класса увлекался видеоиграми, при этом учеба давалась ему легко, он без труда побеждал на таких олимпиадах, как «Русский медвежонок» и по-детски верил, что благодаря ей и поступит в МГУ. Все изменилось три года назад, когда Харисова пригласили в РИЛИ, и он вместе с мамой переехал из Межгорья в Уфу.

Пригласили, конечно, не случайно: Вадим стал победителем межпредметной олимпиады, проводимой инженерным лицеем. Это учебное заведение, расположенное в самом центре Черниковки, собирает одарённых детей со всей республики.

- Особого желания уезжать из родного города не было, - рассказывает девятиклассник, - настояла мама, которая понимала, что Уфа открывает передо мной новые возможности, и не ошиблась. В РИЛИ есть все для успешной учебы: хорошие учителя и современное оборудование. Но толчок моему увлечению химией дал ознакомительный курс для начинающих перед 8-м классом. Тогда я не имел представления об этом предмете и не подозревал, что участие в олимпиадах высокого уровня дает шанс поступить в самые престижные вузы страны. это и стало мотивацией.

Вадим честно признается, что если бы это были математика или физика, то эффект был такой же. Привлек не сам предмет, а то, чего можно добиться благодаря ему. И первая серьезная победа не заставила себя ждать: Харисов стал победителем республиканской олимпиады по химии среди юниоров для 8-х классов, организованной студентами УГНТУ.

Кстати, студент первого курса Артем Хафизов, наставник Ассоциации олимпиадного движения, один из тех, кто помогал Вадиму в подготовке к заключительному этапу ВОШ. Будущий технолог когда-то сам был ее призером, а теперь ученик превзошел своего учителя. В успехе есть большая заслуга и Центра развития талантов «Аврора», с которым тесно сотрудничает лицей. Преподаватели Тимур Маннанов и Андрей Паршин помогали Вадиму в практической химии, ведь задания олимпиады включают в себя не только решение задач, но и проведение опытов.

- Я много занимался и самостоятельно, - говорит Харисов, - пополнял свою теоретическую базу: читал книги и статьи, решал задачи, которые давались на предыдущих олимпиадах. Кстати, меня всегда интересовал состав лекарств, из каких элементов они состоят. Поэтому было особенно интересно проводить качественный анализ веществ с помощью других реагентов. Это практическая часть олимпиадных заданий.

Вадим заметил, что подготовка к олимпиадам благотворно отразилась на освоении и других предметов:

— Это приводит ум в порядок, развивает логическое мышление.

Харисов – не из тех, кого называют ботанами. Победа для него не самоцель, поэтому волнение и стресс, которые порой мешают и более подготовленным стать первыми, не про него. Удивительно, но, по его мнению, увлечение в свое время видеоиграми (грозящее перерасти в зависимость) тоже сыграло положительную роль: усидчивость, концентрация внимания, быстрота реакции – это оттуда.

- Хотелось бы побольше свободного времени, - делится Вадим, - с друзьями пообщаться, сходить в спортзал. Я обычный подросток, который пока серьезно не задумывался, кем будет. Думаю, это самая сложная задача, которую еще только предстоит решить. Светлана ЯНОВА.

Корзинка

Вадим Харисов стал кандидатом в сборную команды России по химии. Девятиклассники Ксения Федотова и Александр Зиновьев стали призерами ВОШ по химии. Все члены команды учатся в предуниверсарии УГНТУна базе Республиканского инженерного лицея-интерната.

Кстати, студент первого курса Артем Хафизов, наставник Ассоциации олимпиадного движения, один из тех, кто помогал Вадиму в подготовке к заключительному этапу ВОШ. Будущий технолог когда-то сам был ее призером, а теперь ученик превзошел своего учителя. В успехе есть большая заслуга и Центра развития талантов «Аврора», с которым тесно сотрудничает лицей. Преподаватели Тимур Маннанов и Андрей Паршин помогали Вадиму в практической химии, ведь задания олимпиады включают в себя не только решение задач, но и проведение опытов.

- Я много занимался и самостоятельно, - говорит Харисов, - пополнял свою теоретическую базу: читал книги и статьи, решал задачи, которые давались на предыдущих олимпиадах. Кстати, меня всегда интересовал состав лекарств, из каких элементов они состоят. Поэтому было особенно интересно проводить качественный анализ веществ с помощью других реагентов. Это практическая часть олимпиадных заданий.

Вадим заметил, что подготовка к олимпиадам благотворно отразилась на освоении и других предметов:

— Это приводит ум в порядок, развивает логическое мышление.

Харисов – не из тех, кого называют ботанами. Победа для него не самоцель, поэтому волнение и стресс, которые порой мешают и более подготовленным стать первыми, не про него. Удивительно, но, по его мнению, увлечение в свое время видеоиграми (грозящее перерасти в зависимость) тоже сыграло положительную роль: усидчивость, концентрация внимания, быстрота реакции – это оттуда.

- Хотелось бы побольше свободного времени, - делится Вадим, - с друзьями пообщаться, сходить в спортзал. Я обычный подросток, который пока серьезно не задумывался, кем будет. Думаю, это самая сложная задача, которую еще только предстоит решить. Светлана ЯНОВА.

Корзинка

Вадим Харисов стал кандидатом в сборную команды России по химии. Девятиклассники Ксения Федотова и Александр Зиновьев стали призерами ВОШ по химии. Все члены команды учатся в предуниверсарии УГНТУна базе Республиканского инженерного лицея-интерната.