В штабе Молодежки Общероссийского народного фронта на Кирова, 1 кипит работа: запланирован ряд флешмобов и благотворительных инициатив. Многие из них касаются ближайших праздников – Дня космонавтики и Дня Победы.

Так, участники региональной команды совместно со студентами вузов и колледжей Уфы готовят акцию: им предстоит одеться в цвета российского флага и выстроиться в фразу «Космос - наш» и цифру «61» - она одновременно означает год полета Юрия Гагарина в космос и количество лет, прошедших с этого знаменательного события. Также на месте проведения флешмоба (оно пока уточняется) организаторы проведут викторину для жителей города. Уфимцам предстоит ответить на вопросы, касающиеся фактов из истории первого полета человека в космос, также они получат возможность проверить знания в области астрономии. Кроме того, запланированы субботники вблизи тематических аллей.

Следующая важная дата в календаре - 9 мая. В честь праздника состоится акция «Флаг в День Победы». «Молодежка» призывает граждан украсить автобусы, личные автомобили, фасады жилых домов, бизнес-центров, студенческих общежитий, зданий медицинских учреждений и архитектурные объекты государственными символами страны. К слову, это далеко не единственное мероприятие, запланированное ко Дню Победы, подробности о других, а также об участии организации в ежегодной акции «Бессмертный полк» станут известны в течение ближайшей недели.

А в честь другой, менее известной даты – Дня собаки-поводыря, отмечающегося 27 апреля, молодежная организация договорилась о новом сотрудничестве, которое, скорее всего, выйдет за рамки названной даты. Речь идет о проекте «Не просто собака».

- Все началось с того, что в начале января нам позвонил инклюзивный волонтер из Тюмени, руководитель АНО «Социально направленная организация на людей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение» Тимур Нигматуллин, - рассказывает координатор Молодежки ОНФ в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов, - Он сообщил, что руководителю клуба владельцев собак-помощников «Актырнак» Гузель Хасановой нужна помощь в реализации просветительского проекта.

Его сутью является информирование людей о правах владельцев собак-поводырей и правильном взаимодействии с ними в более широком смысле - создание дружелюбного пространства, воспитание толерантности. После консультаций началась активная фаза работы – написание сценария и озвучка 30-секундного рекламного аудиоролика.

- Затем были направлены письма в Министерство транспорта и Министерство торговли и услуг РБ. Мы добились того, чтобы 27 апреля наш текст прозвучал на вокзалах, остановках, оснащенных радио, а также в торговых центрах. Отрадно, что ведущие транспортные компании живо откликнулись на нашу инициативу. Надеемся, что акция станет ежегодной и распространится на другие регионы страны, - сообщил Рустам Салахутдинов.

Социальная реклама будет транслироваться сутки с периодичностью два раза в час.

В этот же день похожая акция под названием «О собаках-поводырях с любовью» затронет и кинотеатры. Так, перед началом каждого сеанса зрителям будет продемонстрирован ролик, рассказывающий о собаках-поводырях и проблемах, с которыми незрячие люди сталкиваются в обществе. Кстати, текст озвучил известный актер дубляжа Петр Гланц-Иващенко.

- На сегодняшний день таких собак выгоняют из заведений общепита, не пускают в общественный транспорт или заставляют оформлять собаку-помощника как багаж — мы считаем, что это серьезные ограничения, к которым нужно привлечь внимание, - пояснили организаторы акции.

Также ведется работа над тем, чтобы подсветить в вечернее время здания кинотеатров в желтый цвет – это последний цветовой спектр, который видит человек, теряющий зрение.

Помимо этого, в рамках сотрудничества с клубом «Актырнак» участники Молодежки ОНФ занимаются выгулом собак-поводырей, у которых заболели хозяева.

- Недавно два раза в день (утром и вечером) в течение недели выгуливали собаку. Ехать надо было далеко – в Затон. Это первый подобный опыт для нас, но могу с уверенностью сказать, что он оказался очень полезным, - поделился Салахутдинов.

С ним согласна и другая участница «Молодежки» - Марина Кычкина:

- Я с радостью откликнулась на просьбу о помощи. В подобной ситуации может оказаться каждый. Раньше мне не доводилось выгуливать собаку-помощника. Мне было нетрудно, а человеку, пусть даже и не знакомому мне, стало легче. В этом, как мне кажется, и заключается суть волонтерства.

Антон СУХАРЕВ.