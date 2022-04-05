Молодые, вперед!

В актовом зале башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима состоялся финал конкурса «Старшеклассник года-2022». За звание лучшего боролись наиболее яркие и инициативные учащиеся уфимских школ – победители заочного этапа.

Им предстояло показать свои умения в ходе трех состязаний, а оценивало их выступления жюри во главе с председателем комиссии Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании - Курултае РБ Егором Тарасевичем.

- Вы – представители самого массового молодежного движения нашего города. Находясь здесь, не могу не вспомнить слова Мустая Карима, который всегда отдавал огромную честь нашей молодежи и с большим трепетом относился к тому, что именно на нас с вами возложена ответственность за будущее, - приветствовал он участников.

С самого начала стало ясно, что старшеклассники очень креативны. Особенно ярко это проявилось в презентации (конкурсанты выходили на сцену и рассказывали о своих достижениях) и конкурсе увлечений, где школьники пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Например, исполнение учащейся школы № 8 Софьи Калашниковой под гитару песни Виктора Цоя «Кукушка» воссоздало в зале атмосферу рок-концерта: над рядами замелькали огоньки фонариков, включенных на смартфонах. Ильхан Абдулгужин из 39-й гимназии представился вроде бы довольно обыденно, зато в творческой части показал себя во всей красе, в одно мгновение превратившись из башкирского сэсэна в ловкого каратиста, отрабатывающего боевые приемы под музыкальную тему из компьютерной игры Mortal Kombat.

Но определяющим все же стал конкурс социальных проектов. Так, учащийся 56-й школы Никита Ворошнин представил жюри и публике инициативу по образовательной стажировке, а Елена Хилажева, выступавшая в родных стенах, предложила проект по борьбе с лишним весом через танцы. Следует отметить, что ребята подошли к своим инициативам более чем основательно – составили бюджет, расписали план, привлекли спонсоров и партнеров. В какой-то момент даже создалось впечатление, что на сцене не школьники, а давно состоявшиеся люди.

Именно Никита и Елена поделили между собой первое место, получив заветные кубки и грамоты. Серебряным призером стала София Григорьева из 71-й школы. Третье место – за Ильханом Абдулгужиным.

- Первая эмоция – удивление, очень приятно победить на городском конкурсе, - поделился впечатлениями Никита Ворошнин. – В достижении целей мне очень помогает участие в волонтерской деятельности. Публичность и «гибкие навыки» чрезвычайно важны для построения личности.

Как отметил директор гимназии № 158 имени Мустая Карима Ришат Камалов, участие в таких соревнованиях, а уж тем более победы в них, придают ученикам уверенность в своих силах.

- Успешное выступление в «Старшекласснике года» является доказательством того, что если подросток старается и верит в себя, он обязательно добьется нужного результата, - добавил директор. – Победители переходят на следующий этап – они будут представлять наш город на всероссийских соревнованиях.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.