«Архимед» рекомендует

Проекты ОДК-УМПО получили золото и серебро на Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022».

Это стартовая площадка для выхода на рынок новых прорывных изобретений и технологий. Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на салоне, внедряется в производство. Его участники становятся полноправными членами всемирного изобретательского сообщества, для которых открываются самые широкие горизонты реализации творческого потенциала. В этом году «Архимед» отмечает юбилей: 25 лет ежегодного проведения.

Изобретатели смогли получить обратную связь по своим наработкам. Узнать, что происходит в сфере защиты интеллектуальной собственности. Как их могут поддержать в Роспатенте - особенно в период импортозамещения. Все представленные экспонаты прошли квалифицированную оценку экспертной комиссии и международного жюри салона. По итогам Золото получил авторский коллектив ОКБ им. А. Люльки-филиала ОДК-УМПО за работу «Сопловой аппарат турбины высокого давления газотурбинного двигателя». Серебро и специальный приз «Лучший инновационный проект в сфере энерго- и ресурсосбережения» – у проекта «Протяжка генератора для обработки фасонных поверхностей» начальника бюро конструкторского отдела технологического оснащения ОДК-УМПО Александра Политова. Ранее он неоднократно становился обладателем всероссийских премий в области науки и техники, в частности, лауреатом конкурса «Инженер года-2019» в номинации «Машиностроение» по версии «Профессиональные инженеры».

Все представленные на салоне «Архимед» технические разработки защищены патентами Российской Федерации и вносят большой вклад в развитие отечественного двигателестроения. Всего на сегодняшний день на счету предприятия более 600 действующих патентов, свидетельств о государственной регистрации прав и ноу-хау.

По итогам участия высшей награды – Гран-при «Золотой Архимед» удостоена военная академия РВСН имени Петра Великого за комплекс инновационных разработок и уникальные технологические решения. Кроме того, изобретатели академии получили 10 золотых и 5 серебряных медалей. В экспозиции военно-учебного заведения были представлены экспонаты, демонстрирующие современные подходы и технические решения в области средств связи, устройств транспортировки грузов различного назначения, создания и эксплуатации летательных аппаратов, нетрадиционных источников питания и другие инновационные разработки. Наиболее интересными изобретениями, удостоенными высокой оценки международного жюри, стали защитное устройство для транспортировки грузов, устройство автономного измерения скорости наземных подвижных объектов, способы выполнения монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.

Мария АПКАРИМОВА.