Весна у жилищников

Длина этого ледяного сталактита внушительна. Казалось бы, уже несколько дней стоит плюсовая температура, когда успел вырасти? Но долго любоваться не приходится: от удара лопаты он падает вниз. Несмотря на выходной день, на крыше одного из домов по улице Рядовой работают кровельщики.

– Чаще всего обходимся сами, без автоподъемника. Обвязка, страховка – как положено. Внизу обязательно стоит напарник, наблюдающий за безопасностью. Но люди не всегда понимают риск, – говорит кровельщик со стажем Раиль Хайдаров.

С виду дело несложное: сбиваешь одну за другой ледяные глыбы. Но на деле это требует серьезных усилий, ведь весенний снег на скатах крыш отяжелел. Если останется лежать, точно проломит тонкий шиферный настил. Коммунальщики говорят, что в зимние снегопады одну крышу двух-трехэтажных домов постройки 1960-х годов приходилось чистить дважды в день. Зато современные высотки имеют плоскую кровлю, которая хорошо продувается ветром и, как следствие, не обрастает снегом.

Дом этот находится между пятиэтажек с тенистой стороны, а потому здесь еще лежит снег. Его ворошением заняты дворники ЖЭУ-91. Сейчас время обеда, но они не спешат уходить – надо завершить работу здесь, затем перейти в следующий двор.

– Почему взяла лопату в руки? Родом я из деревни, к труду привычная. А здесь комнату в общежитии дали. С тех пор уже больше десяти лет прошло. Дети выросли и уехали из города. А мы с супругом остались: он тоже жилищник, только слесарь, – рассказывает дворник Динара Сафина.

Впрочем, одними руками дворы и улицы не очистишь. Потому дворникам помогает техника: экскаваторы, погрузчики. Там, где не протиснется массивный «Беларусь», легко проходит маленький юркий «Bobcat».

Yа другом участке «коммунального фронта» трудятся бригады по сносу ветхих деревьев. Так, люльку с рабочими и поднявшую ее металлическую «руку» мы обнаружили во дворе на улице Дагестанской.

– Это в лесу можно смело валить дерево в любую сторону. А здесь и автостоянка, и до окон рукой подать. Нужна точность – утверждают мастера, – поэтому распил начинаем не снизу, а с верхушки.

Впрочем, ликвидации подвергаются лишь по-настоящему старые деревья. Стволы их зачастую не держат даже собственного веса. Но это случается редко, чаще всего коммунальщики лишь обрезают слишком длинные ветви.

Алина ГАРИПОВА.